Montiel se enroca frente a la pujanza de los pablistas y evita hacer cambios

Valencia. Antonio Montiel, secretario general de Podemos en la Comunitat, niega que la derrota del sector errejonista en el congreso del pasado fin de semana vaya a afectar a la organización y el liderazgo de la federación valenciana, al menos a corto plazo.

La lista encabezada por Pablo Iglesias ocupará finalmente un 60% de los asientos del consejo ciudadano estatal, mientras que la candidatura Iñigo Errejón tendrá que conformarse con un 37%. Montiel fue desde el primer momento un firme defensor de las tesis del errejonismo en la Comunitat. Unas ideas que comparten la mayoría de la dirección orgánica de la formación, pese a que en el grupo parlamentario han ido surgiendo voces críticas que no dudan en cuestionar su gestión. El destino de Montiel quedó aún más asociado al de Errejón cuando a pocos días del congreso realizó unas declaraciones en las que comparó algunas de las fórmulas de organización que propone Iglesias con prácticas utilizadas por Franco o Saddam Hussein. Unas palabras que salieron a la luz difundidas por Juan Carlos Monedero, el que fuera número tres del partido, y por las que Montiel se disculpó y aseguró no reconocerse.

Después de la contundente victoria pablista y con el futuro de Iñigo Errejón en el aire, el secretario de Podemos en la Comunitat niega que los resultados estatales tengan que afectar a la comunidad autónoma. El saludo entre Iglesias y Montiel el domingo, tras conocerse los resultados de Vistalegre, fue frío como una barra de hielo.

En declaraciones a LAS PROVINCIAS, Montiel subraya que la federación valenciana tiene su propia hoja de ruta y que por tanto no se esperan cambios significativos hasta que se celebre el Vistalegre valenciano. Sin embargo, varios diputados autonómicos de Podemos iban en la lista de Errejón: Marc Pallarés y Llum Quiñonero. La militancia ha mostrado un claro apoyo a las ideas de Iglesias, lo cual sitúa en una posición muy incómoda a la dirección de Podemos en la Comunitat, que tras los resultados en Vistalegre parece que no mantiene gran sintonía con la militancia. Sin embargo, Montiel no prevé hacer cambios en Les Corts ni a nivel orgánico para adecuar las voces públicas del partido a los votos de las bases.

El congreso regional de Podemos se celebrará antes del verano y es aquí donde Montiel se juega su continuidad como líder del partido morado. Previsiblemente tendrá que enfrentarse a una lista respaldada por Pablo Iglesias, que tendría posibilidades de alzarse con la victoria atendiendo a los resultados del congreso nacional. La relación entre los parlamentarios podemistas identificados como más cercanos a Iglesias y su entorno (Mínguez, Jiménez, Cabedo o Estañ) son bastante tensas respecto a la dirección del grupo parlamentario. Montiel destacó ayer que lo verdaderamente importante será «el debate de proyectos», al margen de los nombres. También insiste en que la división Errejón/Iglesias no puede trasladarse directamente a la Comunitat, algo en lo que coincide con sus críticos.

Pese a la derrota Errejón, Montiel hace un «valoración positiva» del fin de semana porque los valencianos han aumentado su representación en la dirección. Además de Montiel, estarán en el consejo ciudadano estatal tres miembros de la vertiente pablista (Pilar Lima, Rita Bosaho y Txema Guijarro) y uno de la errejonista (Àngela Ballester). La federación valenciana es la tercera región en donde más inscritos han participado en las primarias (17.000), además de ser la quinta región con mayor porcentaje de participación.

Voces críticas

Fuentes de la vertiente crítica de Podemos en la Comunitat no comparten los argumentos de su líder. Insisten que los últimos movimientos de Montiel sí que pueden pasar factura a la cúpula valenciana, especialmente las comparaciones de Iglesias con Franco, que contribuyen a que ahora su figura esté más deteriorada.