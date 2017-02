Díaz exhibirá músculo en Valencia a una semana de que desvele si será candidata

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tiene previsto visitar Valencia justo una semana antes de un acto en Sevilla donde desvelará si se suma a la carrera para liderar el PSOE. El evento, organizado por las casas andaluzas en el exterior, se celebrará el 25 de febrero, tres días antes del día de la región, según adelantó ayer el digital 'El Confidencial'. Después del encuentro de los socialistas celebrado este fin de semana en Madrid, la cita valenciana, en la que probablemente estará arropada por el presidente de la Generalitat y uno de sus apoyos en el partido, Ximo Puig, será un acto de fuerza previo a despejar su futuro.

En el PSPV en la Comunitat evitan confirmar la llegada de Díaz a Valencia señalando que, en todo caso, se trataría de un acto institucional, celebrado como presidenta de la Junta, y recalcando, además, que no se trata de la primera ocasión en que la dirigente andaluza participa en este acto en tierras de la Comunitat.

Puig, ayer, cuestionado sobre el acto del PSOE del sábado en Madrid con Díaz como protagonista, indicó que «ahora que se han acabado los congresos de Podemos, PP y Ciudadanos» va a haber tiempo para hablar del que celebrará el PSOE. La presidenta andaluza avanzó que tiene «fuerzas, ganas e ilusión», que le encanta «ganar» y que está «animada», aunque no desveló si prevé presentarse a las primarias para la Secretaría General del PSOE, algo que podría ocurrir pocos días después de visitar Valencia. Respecto al futuro de Susana Díaz como posible rival de Patxi López y Pedro Sánchez, Puig señaló: «Ni me ocupa ni me preocupa en estos momentos excesivamente esta cuestión; me preocupan las ideas, pero de eso hablaremos en otro ámbito esta semana».

La anterior visita de Díaz a la Comunitat, la celebrada el año pasado, con el telón de fondo del Día de Andalucía, tuvo como precedente varias declaraciones que terminaron por generar un clima enrarecido entre los socialistas andaluces y, Compromís, socio de Puig en el Consell.

El diputado valenciano de Compromís en el Congreso Ignasi Candela criticó entonces que Díaz, «va a Valencia a boicotear los gobiernos de cambio», mientras que la formación a la que él representa «crea alianzas entre andaluces y valencianos». Los dardos de la coalición nacionalista contra la dirigente andaluza se produjeron a raíz del recelo del gobierno andaluz por las conversaciones que Compromís había establecido con el entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para prestarle su apoyo para la investidura que posteriormente resultó fallida.

La Comunitat se ha convertido en una zona recurrente para que los socialistas de uno y otro bando realicen puestas en escena, ejercicios de fuerza. Sánchez eligió Xirivella para reaparecer tras su dimisión como secretario general del PSOE, y en Castellón dio recientemente un mitin tras confirmar su participación en la carrera por el liderazgo del partido, algo que Díaz aún no ha confirmado, si bien también elige tierras valencianas para calentar el ambiente.