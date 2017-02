«El PPCV está en un proceso de construcción de liderazgos. Puede aparecer más gente y hay que asumirlo»

El PP valenciano sale del congreso nacional en una posición similar a la que llegó. Isabel Bonig saca pecho de la aportación valenciana al debate ideológico, aunque el cónclave no ha servido para reforzar la presencia del PPCV en la calle Génova.

-Para el PPCV, ¿el balance del congreso sería que las aportaciones a las ponencias son lo mejor y no ganar peso en Génova lo peor?

-Es positivo tanto en las personas, porque mantenemos la representación, como sobre todo lo que se ha aceptado en las ponencias. Veníamos reclamando el debate ideológico y social, y el PPCV los ha abanderado ambos.

-¿Propuso usted a Vicente Betoret para la dirección nacional?

-Yo di nombres y la dirección nacional consideró los más oportunos. No se trata ahora de definir quién ha nombrado a uno o a otro.

-Hay quien dice que usted trató de impedir el nombramiento de Betoret.

-Eso es mentira, así de claro.

-¿Ese nombramiento debilita a la presidenta regional?

-Para nada. Yo no tengo ningún problema con ningún presidente y tampoco con Vicente Betoret, y lo he apoyado siempre. Las personas que están ahí representan al PPCV y todos tenemos que trabajar por el mismo proyecto y remar en el mismo sentido. Y hay que tener en cuenta que los tiempos han cambiado y que el PPCV está en un proceso de construcción de proyecto y de liderazgos. Puede aparecer más gente y hay que asumirlo con normalidad democrática.

-Pero la incorporación de Betoret a la dirección nacional le refuerza para el congreso provincial ¿no?

-Los liderazgos no se construyen ni se adquieren por nombramientos de Madrid o de Valencia, sino día a día, con buenos discursos, buen proyecto y sumando a toda la gente.

-¿Que la secretaría ejecutiva que ocupaba Valencia pase a manos de Alicante representa el nuevo equilibrio de poder en el partido?

-Los equilibrios son importantes, pero uno tiene que ir sumando a la gente que considera más oportuna en el momento adecuado.

-Rajoy hizo una referencia a la necesidad de propiciar la integración y la unidad en el partido. Hay quien vio una alusión más o menos explícita al PPCV...

-Eso son elucubraciones de gente que tiene poco que hacer. Todas las organizaciones tienen problemas, pero ya me gustaría a mí comprobar si otro partido que no fuera el PPCV, o incluso el PP de otras regiones, estaría tan unido como este partido después de un proceso de pérdida de poder territorial, de corrupción, y de relevos al frente de las direcciones. Se han recuperado 260.000 votos en un año. Si eso es desunión, qué será del PSPV de Puig, que después de conseguir el Gobierno le han salido 24 plataformas de apoyo a Pedro Sánchez.

-¿La sentencia de Fitur y la confesión de un grupo de empresarios de que financiaron al PP condicionaron el desarrollo del congreso?

-No. Esa sentencia se tenía que dictar. Sí que llama un poco la atención la casualidad de que todo coincida justo el día que empezaba el congreso. Pero nosotros, como siempre sostenemos, respeto absoluto a las decisiones judiciales y a las estrategias procesales de los acusados. La justicia sigue su camino, es objetiva e independiente, y el PP sigue el suyo.

-La condena a Milagrosa Martínez es de nueve años de cárcel. ¿Son muchos?

-Nosotros siempre mantenemos el respeto total y absoluto a las decisiones judiciales. Supongo que si el juez ha dictado sentencia y ha puesto esa pena es porque así lo ve, porque en caso contrario sería muy grave y no creo que se haya producido.

-Se ha conocido el archivo de la causa por blanqueo contra Miquel Domínguez. Da la sensación de que el PPCV no ha sacado mucho pecho de esa decisión judicial.

-Es que no nos han preguntado (risas). Nosotros siempre hemos actuado igual. Pedimos el acta a Miquel Domínguez, fuimos ejemplares y contundentes porque había que serlo, respetando la presunción de inocencia. E igual que se pidió contundencia cuando fue imputado, ahora hay que reconocer que su causa se ha archivado y que puede ser utilizada, si así lo consideran el resto de implicados, en su proceso.

-¿No hubo un exceso de voluntad de ser ejemplarizante?

-Es que debíamos serlo. Desgraciadamente, en el PP ha habido casos de corrupción y gente que ha sido acusada y absuelta, y hay que rehabilitarla. Y gente que ha sido condenada, y no son un caso o dos, sino varios. Y había que pedir perdón y ser contundente. ¿Que no hemos sido el único territorio? Es verdad. ¿Que no somos el único partido? Es verdad. Pero lo que nos importa a nosotros es volver a conectar con los valencianos y hay que reconocer que tuvimos un problema de corrupción, y pedir perdón es la única manera de poder evitar que en el futuro se repitan estos casos.

-Si se archiva la pieza de los nueve concejales del PP de Valencia, ¿el partido qué hará con ellos?

-Si no hay causa, recuperarán su condición de afiliados.

-Pero ellos quizá entiendan que el partido se precipitó.

-Cuando se pide contundencia y ejemplaridad, se pide. Y cuando un juez archiva, hay que rehabilitar a la gente. Eso es lo justo.

-En el congreso que terminó ayer ha habido varias referencias a Rita Barberá, recibidas con ovaciones cerradas.

-A nadie se le escapa que, con independencia de las cosas que pudo hacer mal después de una trayectoria dilatada, ha sido una persona clave en el PP que ha transformado Valencia. Ese reconocimiento me parece acertado. En este caso concreto, todo el PPCV necesita un poco de tiempo para que las cosas vuelvan a su sitio.

-Alguna voz en el PPCV considera que con usted el partido se ha escorado a la derecha. ¿Coincide?

-Pues no. El espectro ideológico del PP abarca sectores muy amplios en la sociedad. Lo que sí que soy es contundente, clara, directa y sin complejos. Yo le he dado libertad de voto a mis compromisarios en cuestiones morales como el aborto o el vientre de alquiler, respecto del que estoy en contra.

-Pasado el congreso nacional, toca convocar hoy mismo el regional. ¿Eva Ortiz va a seguir siendo secretaria general?

-Vamos a darle un poco de emoción. Lo primero es hablar del proyecto, y luego de personas. Sin duda Eva Ortiz ha sido pieza fundamental para pasar este año y medio que le puedo asegurar que ha sido muy duro.

-Eva Ortiz, José Císcar... hay gente del PP de la provincia de Valencia que cree que usted se apoya en exceso en el PP de Alicante.

-Lo pueden pensar porque este es un partido abierto y plural. Pero me apoyo también en Valencia y en Castellón. En Valencia tengo a Elena Bastidas, a Jaime Bronchud, Mª Carmen Contelles... gente que tiene que dar un paso adelante y asumir que ahora somos el nuevo PP y que nos toca liderar esta nueva etapa.

-¿Tiene candidato para presidir el PP local?

-A mí me puede gustar alguna persona, pero deciden los militantes.

-¿Entendería que el presidente de la gestora, Luis Santamaría, optara al puesto?

-Es posible, y me parecería bien. Yo creo que Santamaría está haciendo una labor importante, de reestructuración de distritos y de actualización del partido. Es un momento muy complicado, y lo que se ha vivido en Valencia, si hubiera ocurrido en otro partido o en otra comunidad, no quedaría ni el apuntador.

-Y por lo tanto ¿está contenta con su nivel de visibilidad?

-Me gusta su nivel de visibilidad y le he pedido muchísima más. El tripartito se ha desinflado y el ejemplo es el caos instalado en la ciudad de Valencia.

-¿Y candidato para la alcaldía?

-Voy buscando perfiles.

-¿Esteban González Pons se adapta a ese perfil?

-No creo que quiera. Está muy a gusto ocupando un cargo muy importante en Europa. Pero desde luego es un hombre que conoce Valencia y de una dilatada experiencia.

-¿Se puede conquistar la Generalitat sin ganar el Ayuntamiento de Valencia?

-Como poder, se puede. Pero es difícil. Valencia es una pieza fundamental. De hecho, en las elecciones del 20-D y del 26-J ha habido una recuperación a nivel de la Comunitat Valenciana y de Valencia ciudad. Entiendo que Oltra esté nerviosa.

-En esas dos citas el PPCV se ha recuperado. ¿Cómo observa lo que ocurre en Ciudadanos, que podría ser un aliado necesario en 2019?

-No me gusta meterme en líos de otros partidos, bastante tengo con lo mío. El problema de Ciudadanos a nivel nacional y en la Comunitat es que no saben qué quieren ser de mayores. Y en muchas cuestiones hay demasiada indefinición.

-Hay quien dice que Alexis Marí y Carolina Punset parecen tener algún acuerdo con el tripartito. ¿Le encaja el razonamiento?

-Totalmente, es su actitud y yo no la cuestiono, pero es más que evidente: votan mas veces con el tripartito que con el PP. No puedes estar en contra de crear más administración, entes públicos o una RTVV, y después votarles a favor. O decir que no quieres los països catalans ni la independencia y luego votar con partidos que sí que la apoyan.

-¿Es mejor quedarse fuera del CJC aunque eso signifique no saber lo que ocurre dentro?

-Es muy importante no traicionar los principios que uno defiende. Así hemos recuperado muchos votos. Si hay que quedarse fuera del CJC sólo habrá un culpable: el PSOE.

-¿El decreto de plurilingüismo revela la verdadera cara del Consell?

-Es la antesala de la inmersión lingüística en Cataluña. Saben que no podían ir directamente con ella y han utilizado una forma sibilina: si quieres más inglés, mejores profesores y que te lo certifique el colegio, hay que coger línea en valenciano. Es discriminación y chantaje a los padres.

-¿Si usted fuera presidenta pondría en marcha Canal 9?

-Yo no la pondría en marcha mientras no estuvieran cubiertas la sanidad, la educación y las prestaciones sociales.

-Esos servicios se cubren en parte con el dinero que llega a través de la financiación autonómica...

-Efectivamente. Pero lo que no puedo entender es cómo puede estar el Consell todos los días quejándose de que no tiene dinero y sin embargo, no solo abre Canal 9, sino también una Agencia de la Innovación con 30 millones de euros y gasta otros 384 millones para chiringuitos y empresas públicas y para colocar a los suyos.

-¿Debería algún miembro del Gobierno rectificar la posición del ministro Catalá y ratificar su apuesta por el Corredor Mediterráneo?

-Lo han ratificado por activa y por pasiva el presidente y el ministro nombrando un coordinador que ha sido importante. Ahora, si Puig y Oltra quieren hacer de la confrontación su hoja de ruta, vamos con ella. Yo también voy a exigir cuándo van a acabar con el parking de Brujas o la variante de Villarreal. Está muy bien reclamar a Madrid pero también habrá que hacer algo propio, porque la situación económica mejora y tienen 2.000 millones de euros más.

-El Consell dispara las subvenciones a entidades catalanistas. ¿Eso revela la verdadera cara del Consell o es una trampa para que el PP entre en ese discurso?

-Refleja lo que son. Oltra ha hecho un viraje al centro espectacular y ya sale en 13TV con la cruz. Cualquier día la veremos como numeraria del Opus Dei, con todos mis respetos. Todo es postureo. Ximo Puig no nos puede engañar porque mientras era alcalde de Morella se dedicó a dar dinero a un montón de asociaciones que proclamaban los països catalans y la independencia. Puigdemont vino a la Comunitat, que me parece bien, y se le puso la alfombra roja. Y reivindicó el corredor mediterráneo, cuando Puig sabe que si Cataluña se independiza, no hay corredor mediterráneo. Y eso no significa que haya que atacar a los catalanes ni dejar de mantener buenas relaciones con Cataluña, con quienes compartimos muchas cuestiones.

Hablando de subvenciones, es escandaloso que el Consell firme un convenio con la fundación de Baltasar Garzón. A ver si Oltra firma un convenio con alguien expulsado de la carrera judicial por el delito más grave que puede cometer un juez, que es la prevaricación.

-¿Diría que lo de ponerle el acento a Valencia responde a una amplia reivindicación social?

-Cuando salgo de casa la gente no para de preguntarme (risas). Hablando en serio: el tripartito sólo crea problemas donde no los hay. Se han pasado toda su vida criticando detrás de una pancarta y ahora que tienen que gobernar y solucionar los problemas, no saben. Su único objetivo era echar al PP, y son tan sectarios que sólo aciertan cuando rectifican.