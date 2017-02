Los que ganan y los que pierden en el PPCV

En el PP manda Mariano Rajoy. La afirmación, de perogrullo, se ha visto reafirmada durante el congreso de los populares de este fin de semana. En anteriores cónclaves, al líder popular todavía le tocada lidiar con los movimientos de Esperanza Aguirre, o soportar las reprimendas de José María Aznar. Ahora ni eso.

Que manda Rajoy es un dato a tener en cuenta para aquilatar la verdadera trascendencia de formar parte de la dirección nacional. Sí, Cospedal sigue de número dos, con Fernando Martínez-Maillo para llevar el día a día del partido. Y luego están los cuatro vicesecretarios, que repiten en el cargo y que son los que mantienen vivo el discurso y la acción del partido. El comité de dirección se reúne lo lunes para marcar la estrategia política.

El comité ejecutivo nacional es un órgano compuesto por casi cien personas. Formar parte de ese órgano permite, obviamente, acudir a sus reuniones y conocer de primera mano por dónde va la estrategia del partido. Si se quiere, da alguna posibilidad más de acceder a quienes de verdad tienen el poder en la calle Génova. No mucho más. Formar parte de ese órgano puede ser utilizado como termómetro orgánico, de una organización regional frente al resto, o del equilibrio de poderes del partido. Sólo eso.

Desde esa óptica, y dejando aparte los tres miembros valencianos que forman parte de este órgano por las responsabilidades institucionales que ocupan -Isabel Bonig como presidenta regional, Esteban González Pons como portavoz del PP europeo y Pedro Agramunt como presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa-, la presencia del PPCV en el comité ejecutivo nacional está compuesta por un tres más uno. O mejor dicho: por un uno más tres.

El uno, el puesto más destacado, no es el de César Sánchez -aunque es el único que ocupa una secretaría ejecutiva, la de Formación-. Es el de José Císcar. El presidente provincial de Alicante sitúa a dos de sus peones, el propio Sánchez y Eva Ortiz, junto a él mismo en la dirección nacional. Tres representantes del PP alicantino, sobre un total de cuatro vocales valencianos, constata el peso orgánico de Císcar, apoyo determinante para el liderazgo de Isabel Bonig.

Sánchez y Ortiz representan lo que en algún ámbito se define como la 'bicefalia' del PP alicantino, aunque a lo largo de todo el congreso se les ha visto juntos, en compañía del propio Císcar y de Bonig. La presidenta regional ha sido determinante para que su secretaria general formara parte del comité.

No ha ocurrido lo mismo con Vicente Betoret. El presidente del PP de la provincia de Valencia «se lo ha currado él solo», en palabras de un colaborador. Su relación con el nuevo coordinador del partido, Fernando Martínez-Maillo ha resultado clave para su incorporación a la dirección nacional. Y el líder provincial ha venido ocupando una posición de contrapeso a Bonig. Cuando la líder regional apartó a los concejales de Valencia por Taula, el líder provincial cuestionó la decisión. En los momentos más duros con Barberá, Betoret evitó sumarse a la reprobación que el PP sí que apoyó en Les Corts. Betoret ha procurado situarse al frente de ese malestar por el trato que se le ha dado al PP de la ciudad de Valencia. Y Madrid ha aceptado, por más que en el seno de la provincia de Valencia haya voces discordantes con su liderazgo. Betoret se ha visto salpicado por las pesquisas del caso Imelsa. Las declaraciones del arrepentido Marcos Benavent ante la UCO le dejaron en una posición comprometida. El exgerente de Imelsa dijo que el cargo popular conocía el reparto de comisiones a cambio de adjudicaciones. No obstante, no concretó si participaba en la organización.

El capítulo de perdedores del congreso lo simbolizan los tres valencianos que caen del comité ejecutivo nacional -Gerardo Camps, Susana Camarero y José Manuel García Margallo- y el presidente del PP de Castellón, Javier Moliner. Los populares de esa provincia emitieron ayer un comunicado para subrayar el peso del partido en la nueva dirección. La realidad es que Moliner es el único de los tres presidentes provinciales que no forma parte del comité. Y que la presencia de Vicent Sales en la junta directiva -compuesta por casi 400 personas- resulta escaso consuelo.

De las tres salidas, la de Camarero y Margallo parecían cantadas tras perder su condición de secretaria de Estado y ministro, respectivamente. La de Gerardo Camps, por contra, tiene casi tanto de derrota para el exvicepresidente como de victoria para Císcar, que llevaba tiempo queriendo liberarse de esa carga.