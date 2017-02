Bonig: «La izquierda no rescata personas, crea redes clientelares para mantenerse»

La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, intervino ayer en el debate de la ponencia social celebrado en el congreso de los populares en Madrid para arremeter contra la izquierda, «la vieja y también la nueva», de la que dijo que «no vienen a rescatar personas, sino a crear redes clientelares para mantenerse en el poder». La dirigente señaló que no es la izquierda la que hace más por la gente, sino el Partito Popular «que es el que ha abanderado los temas sociales».

Bonig, que es una de las ponentes del texto que ha coordinado el vicesecretario Javier Maroto, remarcó la importancia de situar a las personas «en el centro de la acción política» y llamó la atención -en presencia de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal- en el hecho de que la ponencia social «representa el alma del PP que hay que volver a recuperar». «Ningún partido ha contribuido más que el PP a dignificar más la vida de los españoles».

La dirigente valenciana concretó que el empleo es la base y la esencia de la política social del PP, aunque también alertó de que la política social no se puede fiar únicamente a la economía. Con todo, Bonig reflexionó sobre el hecho de que «hay quien no entiende que no se puede mantener lo público arrinconando lo privado». La líder del PP valenciano consideró que el bienestar de las personas no es de izquierdas ni de derechas, «pero la ideología es un pilar fundamental de la política. Y los que sólo quieren crear subsidios, no atienden las necesidades de las personas».

Bonig defendió la familia como la institución básica de la sociedad y que el PP apuesta por darle protección jurídica, social y económica. «A los hijos los educan los padres y losprofesores, no el Estado a través de su ideologia», indicó a los asistentes.