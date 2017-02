La primera sentencia de Gürtel lastra las expectativas del PPCV

El congreso ha acabado para los populares de la Comunitat antes de subirnos al AVE». La frase la pronunció ayer uno de los compromisarios del PPCV. La sentencia de la pieza de Fitur del caso Gürtel, con una condena de nueve años Milagrosa Martínez, conocida a primera hora de la mañana, complicó las expectativas con las que el partido que preside Isabel Bonig acudía al cónclave. La información, apertura de los informativos de radio y televisión todo el día, unida a la confesión de varios empresarios de haber financiado irregularmente al PPCV sembró la preocupación en la cúpula de los populares de la Comunitat.

Porque el PP valenciano acudía a esta cita a confirmar que los casos de corrupción pertenecían al pasado. Que este PPCV es otro y no guarda ninguna relación con aquel. Y que quienes protagonizaron aquellos comportamientos ya no forman parte del partido. Que todo eso sea cierto no impidió que la condena por Fitur y la confesión por las piezas 1 y 2 de la misma trama, que investiga la supuesta financiación irregular del partido, disparara la preocupación entre las filas valencianas.

Los 366 compromisarios valencianos se presentaban en la capital con el objetivo de salir reforzados en un congreso sin excesiva discusión interna, en el que se pretendía ceder voluntariamente todo el protagonismo al cónclave de Podemos en Vistalegre, a solo unos pocos kilómetros de donde el PP celebraba su congreso. Fitur y financiación cayeron como un jarro de agua fría. Sólo el archivo de la causa por blanqueo para el diputado autonómico Miquel Domínguez -también conocido ayer- mejoró en parte los ánimos, en especial en el entorno del presidente provincial de Valencia, Vicente Betoret, que se referenció como defensor de los cargos del partido salpicados por Imelsa. Ese hecho, contrario a la tesis de la dirección regional -que optó por las medidas ejemplarizantes con los ediles de Valencia afectados por la pieza- propició probablemente que la cúpula del PPCV evitara sacar pecho de la decisión sobre Domínguez.

¿Y cómo se espera salir reforzados? El PPCV cuenta con una discreta representación en los órganos de dirección del partido. Un valenciano, Esteban González Pons, en el comité de dirección -el órgano que preside Mariano Rajoy y del que forman parte la secretaria general, los cinco vicesecretarios y los tres portavoces parlamentarios- y siete puestos en el comité ejecutivo nacional: el propio González Pons, Isabel Bonig, Pedro Agramunt, Susana Camarero, Gerardo Camps, José Císcar y José Manuel García Margallo. Los populares de la Comunitat aspiran a que la nueva dirección, que se conocerá hoy, mejore esa presencia. En las últimas fechas se ha especulado con que la eventual creación de la figura de coordinador general, que podría asumir elvicesecretario Fernando Martínez Maillo, dejaría vacante una vicesecretaría. Y qué mejor manera de certificar que Génova considera pasada la etapa negra del PPCV que situar a un valenciano en uno de esos puestos.

No era, no es, la única vía: aumentar la presencia de valencianos en el comité ejecutivo (lo forma casi un centenar de personas) o al menos actualizar su composición para que la representación del PPCV fuera más ajustada a la actual dirección regional, también permitiría sacar pecho. En las quinielas, la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, de la máxima confianza de Bonig y de Císcar, y el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, aparecían como los mejor situados.

En el actual comité ejecutivo, el PPCV sólo cuenta con una secretaría ejecutiva, la de Susana Camarero (Bonig, González Pons y Agramunt son miembros natos ;y Camps, Císcar y Margallo, vocales). La senadora valenciana no parece contar con todas las garantías de seguir en el puesto, máxime tras perder la condición de secretaria de Estado y de no lograr puesto en la candidatura para el Congreso. Los nombres de Gerardo Camps y José Manuel García Margallo tampoco tienen clara su continuidad en la dirección nacional.

Ovación para Rita Barberá

El protagonismo valenciano en la jornada de ayer, junto a la intervención de González Pons en su calidad de portavoz del PP en el Parlamento europeo, se lo llevó Rita Barberá. La única mención a la exalcaldesa de Valencia, fallecida el pasado 23 de noviembre, en toda la jornada inaugural la hizo la secretaria general, Dolores de Cospedal, que casi al finalizar su intervención tuvo un recuerdo para Barberá. La alusión a quien fue alcaldesa de Valencia durante 24 años fue recibida con una sonora ovación por parte de todos los compromisarios, que puestos en pie, recordaron la figura de la exdirigente popular.

La otra protagonista valenciana fue la diputada nacional Belén Hoyo, elegida secretaria adjunta de la Mesa del Congreso, presidido por Cristina Cifuentes, y cuyo nombre suena también como posible incorporación a la dirección nacional del partido.