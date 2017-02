Nueve años de cárcel para la exconsellera Martínez por amaños en Fitur

valencia. El juicio por los amaños en el estand de la Generalitat en Fitur se ha saldado con unas contundentes penas. Entre los políticos, destacan los nueve años de prisión para la expresidenta de Les Corts y exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez. Se trata de la mayor condena impuesta hasta la fecha en la Comunitat por un asunto de corrupción. A su lugarteniente en el departamento de la administración autonómica, el jefe de gabinete Rafael Betoret, se le castiga con otros siete años de cárcel. El resto de cargos populares en la Conselleria -Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau- afrontarán penas desde los siete a los tres años de prisión. El TSJ los considera autores de delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación. Este último sólo conlleva inhabilitación. El castigo a la exconsellera se sitúa en lo nueve años por un cohecho. Aceptó un reloj de una exclusiva marca, valorado en 2.400 euros, como compensación al trato de favor que dispensó a la trama.

Fuentes judiciales esperaban una sentencia condenatoria, pero no con unas penas de semejante magnitud. De hecho, lo más probable es que la Fiscalía Anticorrupción pida el ingreso en prisión para los más destacados cabecillas de la red en unas vistas que se celebrarán la próxima semana. El TSJ tendrá entonces la última palabra. No sería extraño que decretara el ingreso pese a que el fallo no es firme y se recurrirá al Supremo. El antecedente más cercano es el caso Cooperación. Rafael Blasco, condenado a ocho años de cárcel, se libró de la cárcel hasta que se resolvieron los recursos.

Los integrantes de la red Gürtel tampoco pueden estar satisfechos con la resolución judicial. Los cabecillas Francisco Correa y Pablo Crespo han sido condenados a 13 años de prisión. Álvaro Pérez, El Bigotes, el hombre de la organización delictiva en la Comunitat, recibió una condena de 12 años.

Los letrados de los empresarios anunciaron ayer mismo, a la salida del TSJ, que interpondrán recursos ante el Supremo. Consideran «desproporcionadas» las penas impuestas por la malversación -un delito pensado más para el funcionario- y adelantaron que trataran de lograr la nulidad del procedimiento.

La sentencia, de más de 500 páginas, confirma que desde la conselleria de Turismo se favoreció deliberadamente a la 'delegación' de la trama Gürtel en la Comunitat; el entramado de empresas liderado fundamentalmente por Orange Market, en cinco ediciones de la feria de Turismo (2005-2009). El fallo subraya que las mercantiles se crearon con la intención de obtener contratos de la Generalitat Valenciana.

La resolución difundida ayer, tras casi un año de trabajo del ponente y los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal, puede condicionar en buena medida los otros casos que quedan pendientes de ser juzgados porque algunos hechos, como la constitución de un a trama en sí, son comunes a todas las piezas. También cabe destacar, por citar un par de cuestiones sobre las que se ha producido un primer pronunciamiento, el rechazo a la petición de nulidad de las escuchas que autorizó el exjuez Baltasar Garzón -inhabilitación por este motivo- y la validez a las grabaciones que hizo el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas.

Las empresas conocían antes que sus supuestos competidores las condiciones de los contratos que incluso no dudaban en pedir que se modificaran para que se adaptaran mejor a sus condiciones. Por ejemplo, la sentencia relata cómo desde el correo de Rafael Betoret se le envía a una empleada de la trama «los documentos de fitur para que los retoques» y más tarde hace lo mismo, por ejemplo, con el «Informe de condiciones técnicas para la contratación del suministro e instalación de un stand ferial para la participación de la Comunidad Valenciana en certámenes turísticos durante el año 2005». El traslado de información privilegiada es constante entre Betoret, Ana Grau, Isaac Vidal y Jorge Guarro con Isabel Jordán y otros empleados de las empresas de Correa, según consta en la sentencia.

El negocio para los dirigentes de la trama Gürtel era redondo. Al no contar con personal ni medios subcontrataban todos los servicios que prestaban a la Administración autonómica. Obtenían los ingresos a través de las adjudicaciones ilícitas y también a través de duplicidades en las facturas. Por ejemplo, tal y como ocurría en una fiesta en una discoteca de Madrid o en comidas para festejar el día de la Comunitat en Fitur. Estas facturas eran aprobadas por la Generalitat tras la intervención de los principales responsables del caso. En total, las empresas del grupo de Francisco Correa recibieron 5.696.428 euros de los fondos públicos de la Generalitat.

La investigación judicial ha dado por probado el regalo de un reloj a la entonces consellera. El obsequio se compró en una conocida joyería de Madrid, por algo más de 2.400 euros. Es en una conversación telefónica, captada tres años después, entre el Bigote y Crespo cuando se habla de que no habían pensado en regalar un reloj a la actual consellera como sí habían hecho con La Perla. Ese era el nombre con el que se conocía a Milagrosa Martínez.

El futuro judicial para los cargos del PP se presenta complicado. La de ayer es la primera pieza de la rama Gürtel en la Comunitat. Restan todavía varios asuntos por resolverse. La financiación ilegal del PP -los empresarios ya la han reconocido-, la contrataciones para la visita del papa en 2006 y otros contratos de la Generalitat a empresas en la órbita de la trama.

Las reacciones a la sentencia, que se dio a conocer el mismo día que empezaba el congreso del PP, se sucedieron durante todo el día. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se alegró del cierre de este asunto judicial, aunque reclamó más celeridad. La oposición atacó con fuerza al PP. Desde el PSPV indicaron que se trata de «una condena al PP, que vendió su imagen al mejor postor, a una trama corrupta llamada Gürtel». Compromís y Podemos, por su parte, solicitaron que se retire la placa de Martínez en Les Corts.