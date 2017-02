«Ahora se demuestra que la causa contra Barberá se habría archivado»

La jornada de ayer deparó algo de esperanza al casi medio centenar de cargos del PP que permanecen investigados por el supuesto blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó ayer del archivo de la investigación abierta a Miquel Domínguez por colaborar en la presunta red delictiva. «No hay indicios suficientes para acreditar su participación en los hechos investigados», recoge el auto. Se trata de un sobreseimiento provisional que tal y como aclara la magistrada en la propia resolución permitiría reabrir la causa siempre que se encuentren nuevos indicios respecto al aforado. Estos quizá podrían aparecer una vez termine la investigación que mantiene abierta el juzgado de Instrucción 18. Precisamente ayer se decretó la prórroga de una parte de las pesquisas -la financiación de las elecciones de 2007- que permanece bajo secreto.

¿Ha recibido hoy muchas llamadas?

Llevo toda el día recibiendo llamadas y mensajes de alegría por la decisión. Entre los muchos que me han llamado está Isabel Bonig, presidenta del PP en la Comunitat, que me ha felicitado. También la familia de Rita Barberá, que también me han transmitido su simpatía por la situación aunque, ciertamente, están destrozados por todo lo que ha pasado.

¿Echa de menos alguna llamada?

No, ninguna. Me hubiese encantado que me hubiera llamado el Papa (sonríe), pero no lo hará, claro.

¿Qué valoración hace del archivo?

Estoy alegre y espero que esta decisión judicial sirva para la situación que viven mis compañeros, mis antiguos compañeros en el Ayuntamiento de Valencia. Espero que les sirva de precedente. Se han alegrado mucho por mí, y también pensando en ellos. También me ha venido a la cabeza Rita Barberá, porque ahora se demuestra que la causa contra ella se habría archivado.

¿Ha sentido alivio? ¿Pensaba que acabaría en la cárcel?

En ningún momento lo pensé, porque me parecía todo... ridículo, entre comillas. Yo he ejercido como abogado y lo sigo siendo pero ya sin ejercer, así que los temas de la Justicia no me generan ningún tipo de inseguridad o temor. Tenía claro que por un donativo de 1.000 euros no iba a pasar nada malo. He estado tranquilo todo el tiempo, porque desde el momento en que comenzó a moverse todo el procedimiento relacionado conmigo, aunque consideraba que todo iba a ser más lento, comprobé que me llamaron a declarar muy pronto. Salí muy tranquilo de la declaración porque estaba todo cogido con alfileres.

¿El archivo de su investigación puede afectar al medio centenar de antiguos compañeros suyos en el Ayuntamiento de Valencia?

Espero que sí. Se está dando una situación un poco especial. La Justicia lo es mucho más si se actúa con rapidez. La sentencia sobre Fitur que acaba de aparecer estaba pendiente desde hace diez meses. En mi caso, como ocurre con mis compañeros, tuve que pasar la 'pena de Telediario'. Me obligaron, entre comillas, a ir al cuartel de la Guardia Civil en Patraix cuando era evidente que yo soy diputado y estoy aforado, pero me hicieron ir, al aclarar la situación me pidieron perdón, pero la entrada con la Guardia Civil ayudándome a pasar entre cámaras y periodistas, esa foto, lleva un año dando vueltas. Cada notificación ha supuesto que esa imagen reapareciese. He sido mediáticamente condenado, y mis compañeros igual. Lo mío se archiva y espero que lo de ellos también. Me alegro de que los medios de comunicación se hagan eco hoy del archivo, pero tuve que asumir mentalmente una exposición mediática que ha terminado por provocarme risa, porque terminas sintiéndote un personaje de la prensa rosa, perseguido, es todo muy extraño.

Barberá estaba en el mismo saco que usted.

Seguro que a ella, de haber vivido, se hubieran archivado igual que a mí. Su nombre y su imagen debería, por tanto, quedar en su sitio. Si de alguna manera esto es un reflejo para que ella reciba el reconocimiento que merece su imagen, bendito sea Dios.

En su momento, cuando Les Corts reprobó a Barberá con el voto del PP, evitó participar en la votación.

Sí, me pareció que estaba fuera de lugar. Lo trasladé a la dirección del grupo parlamentario y avisé de que no votaría, y no fui. Es una de las cosas en las que creo que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se equivocó de principio a fin.

¿Se lo ha recordado hoy?

No, se lo dije en su momento. Sabe mi opinión y no tengo por qué insistir. Ya pasó.

Sin embargo, no tiene claro volver al grupo parlamentario del PP, aunque en su escrito de renuncia decía lo contrario.

Era un texto en clave positiva, no quería crear problemas, se lo había explicado ya a Isabel (Bonig). Lo que pasa es que la vida es como es. Ha habido votaciones que no me han gustado y tengo que pensar si en el futuro puedo perjudicar al PP si ellos toman decisiones en las que no creo y no les puedo apoyar.

¿Qué votación no le ha gustado?

No me acuerdo.

Sí se acuerda.

Ya, pero no era nada importante... Por ejemplo, lo de prohibir el uso de los animales en los circos. A mí me pareció una barbaridad, y hubo varios compañeros que también se salieron del hemiciclo, aunque no trascendió, pero es la misma dinámica que seguí en el Ayuntamiento, si algo no me parece bien, sea de un calado mayor o menor, no lo voto.

Dicen que de todo se aprende. ¿Qué ha aprendido de esta situación?

He aprendido a hacer frente a la adversidad sin miedo y sin esconderme. También me doy más cuenta del dolor que se sufre cuando uno está metido en un proceso de este tipo. Me ha venido muy bien confiar en Dios, he estado rezando y amigos y conocidos lo han hecho. No hay que confiar sólo en las fuerzas humanas.