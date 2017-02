valencia. La pregunta del día después del anuncio del portavoz de Ciudadanos en la Diputación, José Enrique Aguar, de darse de baja de ese partido, no se quedó en la sede de la institución provincial, sino que recorrió los apenas 300 metros que la separan del Parlamento valenciano. La marcha de uno de los dos diputados provinciales del partido reactivó el debate sobre el riesgo de fractura en el grupo de Ciudadanos en la Cámara autonómica, en el que conviven en un delicado equilibrio los partidarios de la dirección nacional y el sector que encabeza Alexis Marí, uno de los referentes críticos.

Ciudadanos vive en permanente estado de convulsión desde hace meses. La decisión del miércoles de Aguar no hace más que certificar la quiebra existente entre los partidarios de Carolina Punset -entre los que se encuentra el diputado provincial- y las direcciones nacional y valenciana. Aguar, en su comunicado, tildó de dictatorial a la cúpula que lidera Fernando Giner, además de reprochar la falta de transparencia del partido y la excesiva dependencia de la dirección nacional. Marí, ayer, al ser preguntado por estas cuestiones remitió al portavoz del partido en la Comunitat Valenciana a la hora de explicar los motivos por los que Aguar se había dado de baja. Sobre los temas orgánicos quien tiene que pronunciarse es «la cabeza y voz del partido» en la Comunitat Valenciana, Fernando Giner.

Eso sí, Marí vino a justificar la decisión al reconocer el descontento existente en el seno de su formación. «Los motivos de la renuncia los ha explicado José Enrique Aguar en la carta que ha remitido al presidente de la Diputación, por lo tanto es a él a quién hay que preguntar», sobre su renuncia y su paso al grupo de los no adscritos, ha añadido. El diputado autonómico señaló no obstante que hay compañeros que no están contentos con el funcionamiento actual de su formación.

El propio Síndic de C's reconoció que la marcha de Aguar era una «mala noticia» y consideró que sería una «mala noticia» que se diera una situación similar en el grupo parlamentario en la cámara autonómica. Es decir, no lo descartó con rotundidad -que vendría a ser lo que el manual dice que toca hacer en este tipo de situaciones- sino que valoró la posibilidad de que ocurriera.

De hecho, en las últimas semanas se viene planteando con insistencia la posibilidad de que la mayoría del grupo parlamentario, afín a la dirección nacional, pudiera optar por relevar a Marí como portavoz parlamentario. El escenario es asumido por los afines al Síndic, que en privado han expresado que contemplan la posibilidad de abandonar el partido y pasar, como Aguar, al grupo de los no adscritos.

Respecto a la marcha del diputado provincial, Fernando Giner -portavoz del partido en la Comunitat- expresó su sorpresa por la decisión, recordó que C's es un partido de centro (Aguar había censurado el excesivo peso de exdirigentes del PP en la dirección) y subrayó que «Aguar estaba en el Congreso (de C's de este pasado fin de semana) como compromisario y pudo participar personalmente en todos los debates y pudo votar» y recordó: «En democracia se debate, se vota y se respeta lo que decide la mayoría».

16.000 euros menos

La marcha de Aguar de la disciplina de Ciudadanos y su ingreso en el grupo de los no adscritos le supondrá una significativa caída de ingresos -pasará de cobrar 63.000 euros a 47.250-, además de perder la opción de contar con asesores. Al menos esa es la intención de su expartido, que ayer anunció que se dirigirá al presidente de la Diputación para que éste haga cumplir el pacto antitransfuguismo.

Rodríguez también vino a justificar ayer la decisión de Aguar al señalar que entiende que el hasta ahora portavoz de Ciudadanos haya decidido dejar esta formación porque el partido «ha ido haciendo un giro» y quizá alguno de sus miembros «no se pueda sentir cómodo» en él.

Aguar, a preguntas de este diario, se mostró convencido de que su salida del partido no será la única. «Ciudadanos, como Podemos, venían para regenerar la política. Pero han acabado demostrando que son peores que los partidos tradicionales», proclamó.

El exportavoz de C's dijo no saber si en Les Corts podrían producirse bajas -«va a haber una reorganización, hay que esperar»-, y se mostró muy crítico con la «oposición de sobre de azúcar, que se aprende una frase y la repite todo el día», en aparente alusión a Giner.