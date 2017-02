González Pons, contra el nacionalismo y el populismo: «Actúan como los virus»

El vicepresidente del PP europeo y portavoz de ese grupo en la Eurocámara, Esteban González Pons, ha prevenido esta tarde frente al nacionalismo y el populismo, a los que ha definido como "los eternos enemigos de la paz". El eurodiputado valenciano, que ha intervenido ante el plenario del XVIII congreso nacional del PP, ha señalado que los fantasmas terribles del autoritarismo y la xenofobia vuelven a presentarse en sociedad". "La UE y España son el objetivo a batir para los nacionalistas y los populistas", remarcó González Pons.

El dirigente valenciano ha comparado a Puigdemont y a Pablo Iglesias con Le Pen y ha remarcado que el nacionalismo "es exclusión y no convivencia", mientras que el populismo "es rencor y no concordia". "Actúan como los virus", ha dicho el también miembro del comité de dirección delPP, que ha considerado que "la antipolítica utiliza la política para destruir la democracia". El portavoz de los populares europeos ha advertido de que nacionalismos y populismos "no hacen política, destruyen la política".

González Pons ha señalado que la confrontación politica del futuro no va a ser entre derecha e izquierda "sino entre demócratas y populistas", entre "amigos de la libertad y enemigos de la reconciliación". El dirigente valenciano ha señalado que ni el Brexit ni los muros son ninguna solución. "Si Reino Unido se va de Europa, todo Reino Unido se va de Europa y del mercado único, Escocia también. Idéntica respuesta valdría para los partidarios del Brexit catalán".

El vicepresidente del PP europeo también ha rechazado las barreras que se alzan contra los refugiados sirios. "Las crisis humanitarias no se resuelven con soluciones inhumanas", ha dicho. González Pons también ha considerado que la UE tiene la obligación moral de acoger a los refugiados. "Y los Estados Unidos también. Nuestros adversarios no son quienes se ahogan en el mar sino quienes les empujan". González Pons ha animado al PP a dar la batalla "entre los que creemos en una España y una Europa unidas y los que quieren dividirlas, la batalla entre la política y la antipolítica. Si la política no puede con los populismos, los populismos podrán con la política", ha señalado.