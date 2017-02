Caso Fitur | Milagrosa Martínez, condenada a 9 años de cárcel por amañar los estand de Fitur

El que vaig a dir primer que res és que el que van fer aquesta gent no va ser només robar, van acabar amb empreses formades per gent preparada que es van vore vetades per a treballar amb l'administració. No només van robar, sino que van acabar amb molts llocs de treball de gent honrada.

Canviar la normal relació entre institucions i proveidors per una podrida, té unes consequències que van més enllà dels diners que t'emportes en comisions. Acabes amb empreses competitives, i crees com a cultura empresarial la de que per a prosperar el que hi ha que fer és pagar, no investigar, no ser competitiu, no ser creatiu, només pagar.

El mal que ha fet el PP al PV durant aquestos anys és incalculable.