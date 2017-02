El PSOE de Valencia fleta autobuses para acudir al acto de Susana Díaz en Madrid

valencia. El secretario general del PSPV de la ciudad de Valencia, Joan Calabuig, gusta de presumir de la buena información de que dispone. Incluso en ocasiones ha llegado a anticipar hechos ante sus compañeros de partido, como si de un vidente se tratara. Quizá el aún líder de los socialistas del cap i casal sabe que Susana Díaz tiene previsto anunciar este sábado en Madrid que optará a las primarias para convertirse en secretaria general del PSOE -un hecho que, por otra parte, empieza a darse por seguro en amplios círculos del partido-.

Sea o no por esa circunstancia, los socialistas de la ciudad de Valencia que dirige Calabuig se han puesto a organizar viajes para participar en el acto sobre municipalismo socialista en el que tendrá lugar la intervención de la baronesa andaluza. El PSPV de Valencia ha hecho llegar el comunicado remitido por el presidente de la Federación Española de Municipìos y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, en el que informa del desarrollo de la jornada. Y a continuación, deja un número de teléfono para todas las personas interesadas en viajar en autobús hasta la capital para presenciar el acto. La salida se producirá a las 7.00 horas desde la puerta de la sede de los socialistas en la calle Blanquerías.

El teléfono es el de Pablo Ruíz, uno de los secretarios generales del partido en la ciudad de Valencia, que además es asesor socialista en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). En concreto, Ruiz es secretario general de Marítimo, la agrupación que, debido a la complicada situación financiera, tuvo que cerrar sus puertas hace pocas semanas y trasladarse a otro local cedido por un compañero de partido.

En el comunicado no se aclara si el viaje es o no gratuito, y ese hecho hizo sospechar ayer que sería el propio partido el que se haría cargo del gasto del viaje. Ruiz, a preguntas de este periódico, aseguró que el coste del viaje correrá a cargo de quienes participen en él, y que la cifra definitiva dependerá del número de personas que acudan. El asesor de la FVMP explicó que la invitación se había tramitado por una recomendación de la FEMP, pero no pudo aclarar el motivo por el que en algunas de esas invitaciones figura el logo y el nombre de los socialistas de la ciudad de Valencia. En el seno del PSPV se da por hecho también que, si Díaz no participara en ese acto, muy probablemente no se habría organizado el desplazamiento.

Sin embargo, el entorno del exsecretario general Pedro Sánchez, que cuenta con José Luis Ábalos, líder de los socialistas en la provincia de Valencia, como uno de sus apoyos más significados, se cuestionó que pueda ser el partido -obligado a mantener una posición de exquisita neutralidad en las primarias para elegir secretario general- el que se encargue de correr con los gastos de una iniciativa que parece dirigida a concretar el anuncio de la baronesa andaluza de pugnar con Sánchez y con el exlehendakari Patxi López, por la secretaría general del PSOE.

El eventual apoyo del PSPV de la ciudad de Valencia generó ayer un significativo nivel de malestar en el partido. La dirección provincial subrayó que en el acto que Sánchez protagonizó en Xirivella el pasado 26 de noviembre no se utilizó en ningún caso el aparato del partido ni para publicitar la presencia del exsecretario general, ni para organizar viajes de militantes de la provincia para que acudieran al acto ni se destinó un sólo euro del partido a la organización del mismo.

La convocatoria de autobuses en Valencia es similar a la que se producirá en otras ciudades de España como Zaragoza. Los socialistas de la capital aragonesa -el presidente Javier Lambán es otro de los fieles de Díaz- han convocado desplazamientos similares a los del PSPV de Valencia ciudad, poniendo en valor la participación en el acto de la baronesa andaluza.