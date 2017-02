Alexis Marí admite diferencias políticas con compañeros de Ciudadanos pero dice que nadie de la dirección le ha puesto en duda

El portavoz de Ciudadanos en las Corts Valencianes, Alexis Marí, ha admitido que dentro del grupo parlamentario en la cámara valenciana existen diferencias políticas entre sus miembros "como en todos los partidos", pero ha subrayado que "nadie" de la dirección nacional de la formación le ha puesto "en duda" o se ha dirigido a él para pedirle una renuncia. "Nadie me ha dicho nada", ha insistido.

Marí se ha pronunciado en estos términos en los pasillos de las Corts al ser preguntado sobre si tiene constancia de que haya diputados que tengan intención de abandonar la formación naranja en el parlamento valenciano y si se siente "respaldado" por su propio partido.

Al respecto, Marí ha indicado que si algún compañero dejase la formación sería "una mala noticia" pero ha sostenido que no sabe lo que van a hacer. "Les tendrán que preguntar a ellos que es lo que quieren hacer. Si no sé ni lo que pasa en mi cabeza, como para saber la voluntad de los 12 diputados", ha puntualizado.

En este sentido, ha admitido que hay "discrepancias" en el seno del grupo parlamentario pero sobre las posiciones políticas y no sobre el funcionamiento del partido. "Hay compañeros que de forma abierta lo han dicho y se ha debatido sobre ello como en todos los partidos", ha sostenido Marí.

No obstante, y preguntado sobre si tiene intención de abandonar, ha subrayado que no sabe lo que "va a pasar mañana", pero ha remarcado que "hasta la fecha" nadie del partido le ha dicho "absolutamente nada".

Por ello, cuando se le ha insistido sobre si se siente "respaldado" por la formación que dirige Albert Rivera ha recalcado: "Nadie me ha puesto en duda ni me ha dicho nada". "Yo no dejo de sentirme respaldado hasta que alguien me dice que no estoy respaldado y nadie de mi partido me han puesto en duda o me ha dicho absolutamente nada", ha remarcado.

Congreso de Ciudadanos

Respecto al Congreso, que ha recordado que no pudo ir porque él estaba en "otros menesteres" --se casó ese día con la europarlamentaria Carolina Punset--, ha indicado que hay decisiones que le parecen "plausibles" y muy "buenas" y otras que no le gustan "nada".

En este sentido, ha considerado como "absolutamente innecesario" que se le quitara el "apellido" 'socialdemócrata al partido porque cree que hay mucha gente de la socialdemocracia que "le gusta el proyecto de Ciudadanos".

Respecto a si mantendrá el giro liberal en las Corts, Marí ha asegurado que mientras siga como síndic de la formación su estrategia no es abrazar al PP. "Si hay propuestas buenas las votaremos a favor al igual que hemos votado conjuntamente propuestas de Podemos, PSPV y Compromís. Esto de las etiquetas o de quitar un apellido al niño a mi no me gusta porque no debe condicionar a vetar buena propuestas vengan de dónde vengan sean socialdemócratas, liberales o verdes", ha zanjado.