La herencia del número dos de Puig

Blanquerías ultima la venta de la sede del PSPV -el acuerdo podría cerrarse en breve- a una cadena hotelera. La privilegiada ubicación de la sede de los socialistas valencianos y, sobre todo, el maltrecho estado de las finanzas de ese partido, obliga a deshacerse de unas instalaciones pensadas en origen para convertirse en pilar fundamental de la acción política del partido. La venta de la sede del PSPV puede convertirse en el epílogo que mejor defina la gestión de Alfred Boix como vicesecretario de Organización del PSPV. El número dos de la dirección socialista ha anunciado en una entrevista con el diario Levante que no seguirá en el cargo después del congreso nacional.

La marcha de Boix tras ejercer como mano derecha de Puig desde la llegada de éste a la secretaría general en 2012 arroja un balance que, quizá a los ojos de la cuarta planta de esa sede en venta pueda resultar positiva -los socialistas han recuperado algunas instituciones y gracias a acuerdos con otros partidos presiden la Generalitat y la Diputación- pero que en términos generales revela que, como responsable de Organización, el máximo exponente del 'clan de Gandia' deja a un PSPV en una situación muchísimo más delicada que la que se encontró.

La salida de Boix parecía cantada desde que algunos dirigentes del PSPV, y en especial el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, habían hecho públicas sus discrepancias con el propio vicesecretario de Organización y con el que fuera también dirigente socialista, y primo del propio Boix, José Manuel Orengo. El peso de uno y otro en el día a día de la institución -lo ocurrido en Divalterra es el ejemplo más evidente- provocó que el también alcalde de Ontinyent trasladara su malestar a Puig. Y el líder socialista, ampliamente cuestionado en el seno de su partido por su posición en el debate orgánico federal (contribuyó en primera persona a la caída de Pedro Sánchez y defendió la abstención socialista en la investidura de Mariano Rajoy) era consciente de que necesitaba optar por la renovación en la dirección de su partido. La pieza más clara a sustituir parecía Boix, y Rodríguez contribuyó a dejárselo claro.

El anuncio del número dos de dejar el cargo en el próximo congreso nacional -que él mismo explica que espera que pueda ser antes de verano- permite hacer un balance de su labor al frente del área de Organización. Boix ha sido el responsable del aparato del partido durante las últimas cinco convocatorias electorales -europeas de 2014, locales y autonómicas de 2015 y generales de ese mismo año y de 2016-. El mejor resultado logrado por los socialistas valencianos en todas esas citas son los 616.000 votos cosechados en las locales de 2015 -105.000 sufragios más que en las autonómicas que encabezó Puig-. Ese resultado en las municipales es el peor para el PSPV desde las municipales de 1979. Y desde luego es significativamente peor que el logrado en las de 2011, con 703.000 votos.

En el resto de citas, los socialistas valencianos no han salido mejor parados. De hecho, los porcentajes de apoyo (excepto el 24,9% de las locales de 2015) se mueve entre el 19,9% y el 20,9% a pesar de la significativa caída de votos del PP valenciano en todas esas citas. Se ha dicho que Puig es presidente con los peores resultados de la historia del PSPV, y no es una exageración.

Menos militantes

El balance para la organización no resulta mucho más provechoso. La caída en número de militantes del socialismo valenciano no se ha detenido con el paso de Boix por la vicesecretaría de Organización. Las últimas cifras que se han publicado situaban el número de militantes en el entorno de los 16.000. Una caída libre que hace recordar con melancolía a los socialistas los casi 40.000 afiliados con los que se contaba bajo el mandato de Joan Lerma. Boix, obviamente, no es responsable de esa caída de militancia aunque parece indiscutible que tampoco ha logrado amortiguarla.

Si en votos y en militantes el balance resulta asolador, en términos financieros aún es si cabe peor. Blanquerías tiene a la venta su sede y observa las dificultades financieras de las agrupaciones -las de Valencia son sólo un ejemplo- sin que se hayan encontrado soluciones.

Pese a ello, el nombre de Boix ha sonado en diversas ocasiones asociado al debate orgánico en el PSOE. En algunos ámbitos se especula con que el vicesecretario valenciano pudiera terminar haciéndose cargo de la secretaría federal de Organización en el caso de que Susana Díaz se convierta en líder del partido.