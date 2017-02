Xavier García Albiol: «Ximo Puig imita a Carles Puigdemont y eso es muy peligroso para la Comunitat Valenciana»

Si se llega a una situación «absolutamente límite», el PP pedirá la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución... ¿Dónde sitúan el límite?

El Govern de Cataluña está promoviendo un choque institucional con el Gobierno de España. Es una situación que hace quince años era impensable pero que la deriva nacionalista ha propiciado. Si se convocase un referéndum para promover la independencia, algo que no se llegaría a celebrar, es evidente que la situación tensaría a la sociedad hasta un punto insostenible y eso el Gobierno no lo puede permitir.

¿Qué le parece las detenciones de miembros de la antigua CiU?

Aún queda mucho por descubrir. Viendo cómo avanza el caso se entienden las prisas de Puigdemont por irse de España, son prisas para no rendir cuentas ante la justicia.

¿Qué opinión le merece la gestión que hizo el PP en la Comunitat y el modo en que ha afrontado sus casos de corrupción?

Ha habido aciertos y errores. Lo que sí tengo claro es que el PP de la Comunitat ha sido el gran artífice del desarrollo de esta región. Me siento muy orgulloso de su labor más allá de que unos cuantos traicionasen la confianza del partido y de sus militantes.

¿Cómo percibe las relaciones entre Puig y Puigdemont?

Considero lógico que haya una relación muy fluida entre presidentes autonómicos. Es normal y muy necesario. Son dos regiones con intereses comunes en muchos ámbitos. Sin embargo, observo con preocupación que desde el Consell se quieren emular los aspectos más negativos del gobierno catalán. La Generalitat imita al Govern en situaciones que han llevado a Cataluña a una situación límite. Puig imita a Puigdemont y eso es muy peligroso para la Comunitat. Es el caso de la política lingüística, de la crispación y de todo lo relacionado con el adoctrinamiento durante la fase educativa para promover un sentimiento de desapego, de diferencia identitaria. El Gobierno valenciano cometerá un error si sigue imitando al catalán, que nos ha situado a los ciudadanos en una situación impensable hace 15 ó 20 años.

En Cataluña hace tiempo que se estableció el requisito lingüístico para los funcionarios y el sistema educativo que prima la lengua autóctona ¿Qué balance hace?

Establecer prioridades de este tipo termina empobreciendo el servicio. Es lógico pedir a los profesores, por ejemplo, un alto nivel de valenciano. Es más discutible hacerlo a los médicos. Hacer pasar por el embudo lingüístico a toda la sociedad resta energía para otras cosas. Por eso hay que pedirle a Puig que no caiga en los mismos errores que Puigdemont, porque se pueden encontrar una sociedad encerrada en sí misma como pasa con parte de Cataluña.

¿El catalán y el valenciano son la misma lengua?

No vamos a caer en el error de entrar en debates excluyentes. No seré yo quien le diga a un valenciano que habla catalán.

Se le tilda a usted de ser el Trump catalán por su gestión al frente del Ayuntamiento de Badalona. Se le ha llegado a comparar con Le Pen.

Quien dice estas cosas desconoce la realidad de la tercera ciudad por población de Cataluña, son prejuicios que, de tomarse en serio, pueden acabar en un conflicto social. A partir de 2011 llegué a la alcaldía de una localidad con una base sociológica de izquierdas. Pero teníamos un proyecto de ciudad que defendía actuar en barrios donde la delincuencia y la inmigración ilegal habían generado problemas. Supongo que acerté. Cuatro años después nuestra lista fue holgadamente la más votada. Tuvieron que pactar los que perdieron para que no siguiese de alcalde.

¿Asocia delincuencia e inmigración ilegal?

No, no es lo mismo. Pero el problema con los niveles de inmigración ilegal en Badalona es que generaba un conflicto en la convivencia y la seguridad de los vecinos.

¿Qué le parece la gestión de la inmigración que propone Le Pen o Trump?

Trump se equivoca tanto en la forma como en gran parte del contenido de sus propuestas. Se castiga el delito que comenten las personas, no a las nacionalidades o religiones. En lo que se refiere a las costumbres y cultura de cada uno, soy de los que piensan que si vas a otro país debes adaptarte y entender que preservar tus costumbres en la medida que no colisionen con las de tu nuevo país. En cualquier caso, me siento muy alejado de las posiciones de Le Pen.

¿A qué se debe el escaso peso en el Gobierno central de las regiones mediterráneas?

En nuestro caso, contamos con una ministra de Sanidad y varios secretarios de Estado. Sinceramente, me siento muy satisfecho por la representación catalana en el Gobierno. En el caso de los populares valencianos, han vivido un profundo proceso de renovación y eso supondrá que su peso mejorará de manera temprana, por ejemplo a nivel orgánico, según podrá verse en el próximo Congreso Nacional. El PPCV ha sufrido una gran catarsis de la que ha salido airoso con unos grandes resultados electorales.

¿No es contradictorio admitir una gran catarsis y defender la gestión anterior del PP en la Comunitat?

No. Se produjeron problemas relacionados con la corrupción y eso ha afectado a la estructura orgánica del partido. Eso es indiscutible, pero también está fuera de toda duda que la inmensa mayoría de la militancia es honesta, aunque su honorabilidad haya quedado en entredicho a causa de unos indeseables, y de ahí la necesidad de una catarsis.

Pero antes de la catarsis y del actual Gobierno, los valencianos tampoco han tenido una gran presencia en los Ejecutivos del PP.

Porque durante décadas han gozado del apoyo ciudadano para asumir importantes los gobiernos en su propia tierra y, por tanto, centraron todo su esfuerzo aquí. No creo que haya ningún tipo de agravio a los valencianos en la formación de los Ejecutivos centrales.