El tripartito arropa a Carolina Punset y Alexis Marí en el día de su boda

La eurodiputada de Ciudadanos, Carolina Punset (Washington D.C., 1971), y el portavoz del partido en Les Corts, Alexis Marí (Valencia, 1972), contrajeron matrimonio ayer al mediodía en el edificio Veles e Vents, situado en la Marina Real de la ciudad de Valencia. Alrededor de 130 invitados acompañaron a la pareja en su boda. Un enlace en el que los novios estuvieron arropados por un amplio grupo de dirigentes del tripartito valenciano y que estuvo marcado por la escasa representación de los de C's. Este hecho evidenció, aún más si cabe, la división interna que existe en estos momentos en el seno del partido en la Comunitat.

Mientras Albert Rivera, recién reelegido presidente de la formación, veía como su gestión era aprobada por el 97% de los compromisarios en la asamblea de Ciudadanos en Madrid, dos de las voces más críticas con su viaje hacia el liberalismo progresista desde sus anteriores postulados socialdemócratas, estaban a un paso de darse el «sí quiero», ajenos a él.

¿Una coincidencia de fechas buscada o encontrada? Según los enamorados no les quedó otra que optar por el 4 de febrero. Una vez Punset descartó presentarse como alternativa a Rivera a liderar C's, ese día no suponía ningún inconveniente. Era, según los novios, inviable celebrar la boda el próximo fin de semana porque no podían disfrutar en exclusiva del lugar de la ceremonia y también descartaron hacerlo el 28 de enero ya que el vestido de ella, diseñado por Pronovias, no estaría listo para entonces. La fecha escogida finalmente les permitía celebrar su matrimonio con los afines a Rivera en la Comunitat a más de 300 kilómetros.

Marí y Punset son un verso libre. Se han desmarcado de la línea que pretende seguir su líder, que también estaba invitado a la celebración, y así lo han venido demostrando, sobre todo ella, en multitud de ocasiones. Con el paso del tiempo, se ha ido ampliando la falta de conexión entre la pareja con algunos diputados autonómicos y miembros de la formación naranja en el Ayuntamiento de Valencia. De hecho, el encargado de oficiar la boda -en valenciano porque así lo pidió a pesar de que la pareja no lo hable- fue el alcalde de la ciudad y miembro de Compromís, Joan Ribó, objetivo habitual de críticas por parte de Fernando Giner, portavoz municipal de Ciudadanos, que recientemente fue nombrado encargado del área de Autónomos y pymes en la nueva Ejecutiva de la formación naranja. Sólo un concejal de los seis del grupo municipal de C's recibió invitación a la fiesta, María Dolores Jiménez. Sin embargo, no pudo acompañar a los novios durante la misma por coincidirle con otro compromiso del partido, aunque sí sacó un hueco para acercarse a saludar a los novios. Entre las bajas destacó la de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, al tener planificado un viaje. Por contra, los diputados populares Luis Santamaría y José Juan Zaplana no fallaron.

Los que tampoco faltaron a la cita fueron los diputados de la formación naranja afines a Marí en Les Corts y amigos personales: David de Miguel, Antonio Woodward y Antonio Subiela.

Así, tuvo que ser el Gobierno del Botànic quien arropara con mayor representación a la eurodiputada y al síndic en un día tan señalado para ellos. Marí llegó con una hora de antelación y permaneció en el hall del edificio recibiendo a los invitados. Confesó no estar nervioso ante la llegada de la novia y reconoció que se pone más tenso cuando tiene que hacerle «una pregunta de interés general» al jefe del Consell en Les Corts. Punset fue imputual, como marca el protocolo, y llegó acompañada de su padre y padrino en la boda, el exministro y divulgador científico Eduard Punset.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acudió junto a su esposa, Amparo Panadero. Además, pronunció unas palabras durante la ceremonia, que se celebró en la última planta del edificio. Como la vicepresidenta Mónica Oltra, que llegó sin acompañante, y también fue una de las encargadas de intervenir en el casamiento. Escogió como discurso el poema 'Si el hombre pudiera decir lo que ama', de Luis Cernuda. Ribó, por su parte, optó por 'Hagamos un trato', de Mario Benedetti y basó su alocución en la igualdad entre los contrayentes.

Al acto también asistieron el presidente de Les Corts, Enric Morera -lo hizo cuando la ceremonia ya había llegado a su fin-, los portavoces de los grupos en el Parlamento valenciano Manolo Mata (PSPV) -que a petición de la pareja se encargó del brindis-, Fran Ferri (Compromís) y Antonio Montiel (Podemos) y el socialista José Muñoz, miembro de la gestora del PSOE y uno de los últimos en presentarse.

El conseller de Educación, Vicent Marzà, sorprendentemente con traje y corbata, y la diputada de Compromís Mireia Mollà fueron de los primeros en dejarse ver y avanzar una amplia representación de la coalición nacionalista en la ceremonia.