Piden añadir la declaración de Alcón a la causa general

valencia. La sorpresa que causó el contenido de la declaración de María José Alcón en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya ha generado algunos movimientos. Varias defensas han mostrado su interés en que su testimonio se incorpore también a la causa del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, pieza en la que se instruye el blanqueo de 50.000 euros y donde se encuentran todos los investigados a excepción del aforado Miquel Domínguez. El primero en dar el paso ha sido el letrado de Mari Carmen García-Fuster.

Algunas defensas que han acogido con esperanza esta novedad y confían en que el caso termine cerrándose tras la sorpresiva comparecencia de la concejal de Cultura. Esta expectativa descansa en que fue la conversación telefónica de Alcón con su hijo la que propició toda la investigación posterior. Fue el punto de partida de las pesquisas. De ahí derivó el análisis de las cuentas de los investigados, la declaración de los cuatro testigos y la detención de García-Fuster. No se descarta que alguno de los ahora imputados trate de buscar un archivo tras la incorporación del documento.

Alcón se despachó el miércoles, la primera vez que declaraba ante una juez y además lo hacía como testigo, con el anuncio de que no conoció la existencia de un blanqueo en el Grupo Municipal del PP. Negó que le adelantaran o le devolvieran en dos billetes de 500 euros la aportación de 1.000 euros que hizo a la formación para la campaña de las municipales de 2015. De igual modo, rechazó que supiera que el PP disponía de dinero negro. Esta versión es radicalmente opuesta a la conversación que mantuvo en su día con su descendiente. «Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total (...) y me daban dos billetes de quinientos», dijo entonces. Y añadió ante las preguntas de su hijo: «Ellos tienen mucho dinero negro (...), de empresas del partido, de empresas, comisiones, corrupciones (...) Es un dinero que no pueden aflorarlo».

Según la exconcejal, aquello no tenía ningún sentido porque en el momento de la intervención telefónica se encontraba «medicada y hospitalizada». La esposa del vicealcalde Alfonso Grau permanecía ingresada en un conocido centro médico para tratar sus adiciones.