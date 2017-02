El PP exige el cese del alcalde de Zarra, condenado por corrupción urbanística

valencia. El portavoz del Partido Popular de Zarra, Enrique Martínez, reclamó ayer la dimisión del alcalde de la localidad, Juan José Rubio tras haber sido condenado por la Audiencia de Valencia por prevaricación urbanística y por un delito contra la ordenación del territorio. El tribunal le impuso dos años y cuatro meses de cárcel, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS. Rubio llegó a la alcaldía en 1979 en las listas del PSPV. Renovó su puesto en los siete siguientes comicios. Desde 2007 se presenta como independiente.

El responsable popular considera que Rubio no puede permanecer ajeno a esta sentencia sino que debe dimitir y asumir sus responsabilidades tras este «varapalo de la Justicia». El dirigente recordó que en su día respetaron la absolución en el otro juicio, pero ahora piden que no se convierta en «el primer alcalde que sigue en su cargo tras una condena tan grave». De igual modo, solicitó a Rubio que convoque un pleno urgente para elegir un nuevo alcalde y para que dé las «oportunas explicaciones» a los residentes. «Ante las decisiones judiciales hay que dar la cara tanto cuando te favorecen como cuando te condenan», subrayó el portavoz. Martínez reivindicó que no quieren que Zarra «vuelva a ser noticia por casos de corrupción».

La sentencia recoge cómo el alcalde traspasó la sociedad Telyzán a su hijo y se pusieron de acuerdo para construir chalés en zonas no urbanizables. El Ayuntamiento concedió las licencias pese a incumplir la ley. Al menos se edificaron unas 25 viviendas que fueron adquiridas por ciudadanos extranjeros.