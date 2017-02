A Alexis Marí le fallan las fuerzas

Alexis Marí, portavoz de Ciudadanos en Les Corts, está tensando la cuerda. Prácticamente desde que arrancó la legislatura, algunos miembros del grupo parlamentario demostraron su incompatibilidad. Los posicionamientos de la que fuera candidata a la Generalitat, Carolina Punset, incomodó a la parte menos socialdemócrata del equipo de 13 diputados naranjas. Desde el principio hubo confrontación, en la que Marí se colocó del lado de Punset con tanto empeño que, finalmente, el sábado se casan. La ya eurodiputada se fue con una relación personal muy deteriorada con diputados como Emigdio Tormo. Tampoco eran de la cuerda de Punset parlamentarios como Emilio Argüeso o Juan Córdoba.

Con el paso del tiempo, la falta de conexión se ha convertido en tomas de posición enfrentadas a causa, principalmente, de los procesos orgánicos internos en Ciudadanos, el viaje de Albert Rivera hacia el liberalismo desde sus anteriores postulados más socialdemócratas.

A las discrepancias en el ámbito interno, el camino que debe tomar el partido de cara al futuro, se suma el día a día de un grupo parlamentario en el que las iniciativas del tripartito han recibido más apoyo que las del PP, el otro partido en la oposición. Mantener la distancia respecto a los populares no genera tantas reticencias entre los parlamentarios de Ciudadanos como el apoyo a las tesis de Podemos o Compromís. Ir de la mano de podemistas y nacionalistas rechina de manera importante entre diputados en cuyo pasado hay más afinidades con el PP que con los partidos de izquierda. En los últimos dos meses, una vez Punset se declaró abiertamente disconforme con la estrategia de Albert Rivera tanto en lo que respecta al Gobierno central (más cercano a Rajoy tras fracasar su acuerdo con Pedro Sánchez) como de cara al futuro de Ciudadanos, la cuerda en manos de Marí se ha tensado más.

Uno de los asuntos donde el cambio de posición ha sido muy evidente es en la elección de los tres miembros del Consell Jurídico Consultiu que compete a Les Corts. En un principio, Marí se posicionó claramente en las mismas tesis que el PP, que defiende que, una vez el Consell designó a tres consejeros en consonancia a sus ideas, la oposición debía elegir a los otros tres: dos miembros del CJC a propuesta de los populares y uno designado a través de Ciudadanos. Sin embargo, conforme pasan las semanas, Marí se ha ido aproximando a la idea del PSPV, a favor de que PP y Ciudadanos propongan uno cada uno y el otro consejero designado por Les Corts llegue al Jurídic de la mano de Podemos, que apuesta por Rubén Martínez Dalmau, exdiputado y profesor universitario impulsor de la fundación chavista CEPS. Además, y en paralelo al debate interno entre los militantes de C's, la relación entre Marí y los populares en Les Corts se ha deteriorado, de tal modo que los parlamentarios de la formación naranja han terminado por tomar partido.

Diputados como David de Miguel, Carmen Sánchez, María José García, Rosa García o Mercedes Ventura, han ido posicionándose hacia un lado u otro de la balanza, en la que ahora el platillo en el que se sitúa Marí pesa menos.

Paradójicamente, en una formación que en la Cámara utiliza sin tapujos la abstención (son, con diferencia, los que más votan en blanco), sus señorías se han ido decantando de manera tácita contra su portavoz. Porque en los despachos de Ciudadanos en Les Corts no hay enfrentamientos públicos. Se discute poco y se trama mucho. Con Punset, el choque entre los diputados valencianos se escenificaba más, algo que también ocurrió durante las semanas que se barajó la posibilidad de que la eurodiputada se midiese con el propio Rivera. A la rueda de prensa de Punset en Madrid celebrada hace dos semanas, cuando acusó a su propio partido de haberse convertido en la marca blanca del PP, acudieron cinco diputados de Les Corts: Marí, Alberto García, Antonio Woodward, David de Miguel y Domingo Rojo, que sustituyó a Punset cuando se fue a Bruselas y que antes fue su jefe de gabinete. Toni Subiela, al que en su día se ubicaba cercano a las tesis de la eurodiputada y Marí, se ha mantenido en una posición intermedia, algo muy propio de Ciudadanos.

Las elecciones de compromisarios para el congreso que celebra Ciudadanos este mismo fin de semana que se casa Punset y el síndic permitió comprobar que si algún día Marí pensó que tenía a la militancia de su lado (se pasó de UPyD a Ciudadanos cuando lideraba el partido magenta en la Comunitat, y lo hizo acompañado de un gran número de militantes del partido de Rosa Díez), los votos telemáticos le han restado fuerzas. Toda la crispación acumulada con el PP (acusa a su síndica, Isabel Bonig, de «mentir más que las gallinas»), las aproximaciones al tripartito y la tensión frente a Rivera no han provocado, todavía, que se plantee el cambio de síndic en Ciudadanos. Una posibilidad que los más críticos con Marí aseguran que «ahora mismo no se contempla». Sin embargo, este año llegarán los congresos autonómicos y provinciales, y si las propuestas de Marí siguen perdiendo fuerza, sería lógico que alguien apelase a la coherencia interna y propusiese renovar la confianza en el portavoz, que no puede confiar en la victoria.