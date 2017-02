Sánchez promete dejar en manos de las bases los pactos de Gobierno

Pedro Sánchez tiene claro cuál es el discurso que se espera de él y no lo modulará ni un milímetro. El exsecretario general del PSOE fía cualquier posibilidad de éxito en las primarias de mayo a la rebelión de las bases, en cuyo defensor ha decidiro erigirse, contra las élites, encarnadas por Susana Díaz, los barones y la gestora. Así que su primera promesa electoral, en la campaña abierta el pasado sábado en Dos Hermanas, tenía que ir en esa dirección. Este miércoles, en Castellón, insistió en el mensaje que le ha convertido en la figura que es. «Quienes no fueron escuchados sobre la abstención de Rajoy -dijo- esta vez van a ser escuchados». Nadie se plantea, a estas alturas, en el primer partido de la oposición acabar con las primarias, pero lo que sí desveló el documento de introducción a la ponencia marco para el 39 congreso federal es que la gestora ve necesario regular y limitar las consultas a la militancia. Lo desarrolló el responsable de Organización y portavoz de la dirección interina, Mario Jiménez, en el acto en el que se presentó el texto. «Se trata -dijo- de que las nuevas estructuras de participación que hemos incorporado no cholisionen con lo que nos ha permitido ser la organización política que más tiempo lleva trabajando por los españoles».

La fórmula concreta que se pretende emplear está aún por diseñar. Pero el prólogo a la ponencia remarca que el modelo «presidencialista» derivado de la elección del secretario general por voto directo debe convivir con el «parlamentarismo» del comité federal, los comités regionales y los provinciales, y con el «asamblearismo» de las agrupaciones locales. Y añade que «es muy conveniente abrir una reflexión profunda con el fin de establecer de forma clara las normas que permitan esa convivencia».

En el núcleo duro de la gestora, además, admiten que tras ese párrafo subyace la convicción de que es preciso evitar que vuelvan a producirse «las disfunciones que -dicen-creó Pedro (Sánchez), haciéndole trampas al partido». Se refieren a la consulta que planteó sobre un eventual pacto de Gobierno con Ciudadanos y Podemos para sortear el control de los barones.

Sánchez sabe que ese tipo de cuestiones encienden a su público. Por eso insiste en que no puede ser que la decisión última sobre los asuntos más relevantes la adopten siempre «tres veteranos sentados en una mesa camilla». Y por eso, en Castellón estableció precisamente ese compromiso. «Vamos a incluir en los estatutos la consulta a la militancia de todos los acuerdos de Gobierno», dijo. En la práctica eso significaría privar al máximo órgano de decisión del PSOE de una de sus principales atribuciones.

La capital de la plana es 'territorio Puig' por excelencia. Reunir a los fieles a Sánchez en esa ciudad tuvo algo de ajuste de cuentas. «No todo Castellón está con Ximo», señaló el exsenador Josep Lluis Grau, cara visible de la plataforma Militantes en Pie Castellón.