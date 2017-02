«Navajazos» en Compromís por diseñar el futuro

El tal Mezquida siendo asesor de Fuset en el Ayuntamiento ya demuestra su nula capacidad para asesorar a nadie, ya que ha contribuido a que Fuset haga el ridiculo en más de una ocasión debido a sus asesoramientos, aunque tal para cual porque si Fuset tuviera dos dedos de frente se habria dado cuenta que este gañán no sirve para gran cosa. Menuda ralea de politicos comunistas antidemocratas nos ha tocado en suerte, porque esto no lo ha decidido el pueblo sino que se lo han cocinado ellos solitos. Es muy triste que nos gobierne gente que no sabe gobernarse a si misma