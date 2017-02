Bonig culpa a Oltra de torpedear el diálogo institucional entre PP y PSPV

valencia. La secretaria general del PPCV, Isabel Bonig, estalló ayer contra Compromís y su líder, Mónica Oltra. La popular culpó a la vicepresidenta del Consell de tropedear el diálogo institucional entre su partido y el PSPV. Cree que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «es rehén de la radicalidad» de la coalición nacionalista, quienes «no llegarán nunca a ningún pacto con el PP porque somos el PP, simplemente por eso». Es por ello que considera «muy difícil» construir puentes con los socialistas, aunque recuerda que ha ofrecido «no sé cuántas veces» a Puig alcanzar pactos en diferentes materias como financiación, agua, educación e inversiones.

Bonig ya advirtió de esta situación de bloqueo constante por parte de Compromís a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado martes en Valencia, como publicó este periódico, y ayer hizo lo propio ante los medios de comunicación. «La situación empieza a ser preocupante», dijo.

«No puede ser que el PP sea bueno en el Gobierno central y malo aquí», lamentó refiriéndose al PSPV, y subrayó que no se explica cómo es posible que populares y socialistas alcancen pactos «a nivel nacional y luego no cumplan los acuerdos aquí». «Eso es lo que está haciendo el presidente Puig», afirmó, pero le quitó culpa al jefe del Consell. Bonig considera que «hay una parte» del Gobierno valenciano «que es radical y sectario y por eso no firma acuerdas con el PP».

La explicación que da la líder popular sobre la posición de Mónica Oltra es que esta considera que «el enfrentamiento da más rédito político a su formación», piensa que la vicepresidenta está más pendiente «de quién será presidente o presidenta en 2019» y de si «logra un voto más que Puig y el PSPV».

Por otra parte, Bonig adviritió de que su formación «no acepta chantajes» en la elección de miembros del Consell Jurídic Consultiu y reiteró que no votarán al candidato de Podemos porque su grupo pidió en su día una comisión sobre CEPS en Les Corts -que fue rechazada- y «este está íntimamente relacionado con esa fundación». «Votaremos a nuestro candidato porque nos toca por representatividad», zanjó.