Alcón se retracta un año después y declara que no le devolvieron los 1.000 euros

valencia. María José Alcón, la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y el contacto de Marcos Benavent en el Consistorio, acudió ayer al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para comparecer como testigo en la causa que investiga a Miquel Domínguez por el blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal. Esta doble instrucción, una parte en el alto tribunal por la condición de aforado de Domínguez y otra en el juzgado de Instrucción con el resto de implicados, genera estas situaciones cuanto menos infrecuentes: la condición de investigada de Alcón en un procedimiento y la de testigo en su declaración de ayer.

No solo varió ayer su condición sino que también lo hizo su testimonio. Alcón rectificó su primera versión de los hechos para concluir que no le devolvieron dos billetes de 500 euros ni antes ni después de la donación y, por tanto, no se produjo el blanqueo. Negó que conociera la existencia de dinero negro en el PP de Valencia y recordó que la transferencia con los 1.000 euros al Grupo Municipal la hizo su hermano.

La exedil, que trufó su declaración de numerosos «no recuerdo», restó importancia al pinchazo telefónico en el que reconoce la actuación delictiva de todos sus compañeros y explica a su hijo el método defraudatorio. «Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total (...) y me daban dos billetes de quinientos», dijo entonces. Su hijo le comenta que no entiende como blanquean el dinero y esta responde: «Ellos tienen mucho dinero negro (...), de empresas del partido, de empresas, comisiones, corrupciones (...) Es un dinero que no pueden aflorarlo».

Pero ahora eso pierde credibilidad, según la exconcejal porque en el momento de la intervención telefónica se encontraba «medicada y hospitalizada». La esposa del vicealcalde Alfonso Grau permanecía ingresada en un conocido centro médico para tratar sus adiciones. No era la primera vez que recurría a profesionales médicos, tal y como recogen los informes que constan ya en la causa.

El juez autorizó justo 24 horas antes de esa conversación clave del sumario las intervenciones telefónicas, lo que ha generado dudas en las defensas acerca de la espontaneidad de esa charla. Son varios los letrados que tratan de anular ese audio en el juzgado de Valencia bien porque supuestamente estaba preparado o porque de alguna forma el estado de medicación de Alcón le impulsó a imaginar semejante trama.

El instructor ha autorizado que la exedil sea examinada por un forense para dictaminar si su estado pudo afectar a la credibilidad de sus afirmaciones. El siguiente paso de las defensas tras los últimos acontecimientos se antoja como más que probable: pedir la incorporación de ese testimonio a la causa que se sigue en el juzgado de Valencia.

Además, Alcón matizó otras de sus declaraciones previas. Ahora ya rechaza que Mari Carmen García-Fuster le diera en otras ocasiones billetes de 500 euros para que los cambiara por otros de menor tamaña. Aclaró que ella se solía quedar un taco de lotería y cuando iba a pagarle con 500 euros, era Fuster quien le decía que abonara la cantidad con billetes de menor valor.

Otras fuentes del caso consultadas por EFE apuntaron la posibilidad de que este giro en su declaración responda al hecho de que Alcón ha comparecido hoy en calidad de testigo, y no de investigada y consideran que responde a una estrategia de defensa, dado que hay evidencias en el sumario de su actuación delictiva.

Miquel Domínguez también compareció ante la juez, que hizo la donación al PP porque se lo pidieron, pero que nunca le reintegraron su aportación en dos billetes de 500 euros. También acudió ayer otra de las investigadas que reconoció en su día el blanqueo. Elena Rodrigo sí mantuvo su primera versión de los hechos. Hizo el ingreso y posteriormente le devolvieron los 1.000 euros, pero se dio cuenta de que aquello no era legal y acudió a la secretaria del Grupo Municipal para devolvérselos.