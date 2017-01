Ruptura total entre PP y Ciudadanos por la renovación del Consell Jurídic Consultiu

Valencia. Ruptura total en la oposición valenciana. Ayer, Ciudadanos y el PP se enzarzaron a raíz de las negociaciones del Consell Jurídic Consultiu (CJC), el órgano consultivo pendiente de ser renovado por Les Corts. Alexis Marí, síndic de Ciudadanos, acusó a Isabel Bonig, presidenta del PPCV, de enrocarse y mentir con el objetivo de bloquear cualquier tipo de acuerdo. Unas acusaciones que no tardaron en encontrar una respuesta entre las filas populares, que arremetieron contra el portavoz naranja al que reprocharon su actitud «despreciable».

Las negociaciones para el CJC han significado un verdadero dolor de cabeza para todas las formaciones valencianas. El órgano consultivo está formado por seis miembros, de los cuales la mitad corresponden a los partidos que forman el Consell y los otros tres a Les Corts, cuyos aspirantes tienen que ser respaldados por tres quintos de la cámara autonómica. La renovación de los aspirantes del Ejecutivo se realizó sin esperar a un consenso de todo el Jurídic y ahí empezó el problema. La idea inicial era que los otros tres miembros fueran repartidos entre PP, Ciudadanos y Podemos, pero esta opción nunca llegó a convencer a los populares que se negaron a contar con la misma representación que los dos grupos minoritarios de Les Corts. Desde entonces los contactos y las negociaciones no han dado sus frutos y tras cinco meses el consenso de todos los grupos parece imposible.

La parálisis pudo ayer con los nervios de Marí. El portavoz de Ciudadanos subrayó que Bonig «miente más que las gallinas» al negar que no han habido reuniones para tratar de desatascar el CJC. Para Marí, la líder popular es «la digna representante de la última etapa del PP» y aseguró que, si de el dependiese, pasarían miles de años hasta que su grupo la apoyase para ser la próxima presidenta de la Generalitat. El diputado naranja incidió en que a ellos tampoco les gusta el candidato que propone Podemos, creador de la fundación chavista afín a Pablo Iglesias, pero creen que es necesario desbloquear esta situación.

En el PP, las declaraciones de Marí no sentaron nada bien. El partido calificó las palabras del portavoz de Ciudadanos de «fuera de tono, de lugar e impropias», además de recalcar que a los responsables políticos se les exige un «mínimo de cortesía y educación», algo que para los populares no tuvo ayer Marí con Bonig. Además, exigieron unas disculpas por «haber tenido una actitud despreciable, con calificativos que debía haberse ahorrado y una absoluta falta de respeto». María José Catalá, portavoz adjunta del PP en Les Corts, incidió en que su partido no está dispuesto a apoyar el resto de candidatos propuestos y que la posición acordada será votar únicamente a su propio candidato. Catalá también aprovechó para animar al resto de formaciones a pactar sin ellos, ya que aseguró que desde su partido, a diferencia de otros, no están dispuestos a mercadear con el CJC. Una situación que podría dejar al PP sin representación en el Jurídic.

Respaldo de Madrid

La posición defendida por Marí cuenta con el respaldo de la dirección nacional del partido. El responsable de Acción de Grupos Institucionales de la dirección nacional de Ciudadanos, José María Espejo, señaló ayer en declaraciones a este periódico que aunque a su partido no le gusta la candidatura de Rubén Martínez Dalmau para el CJC, «tampoco nos gusta que esta institución lleve cinco meses bloqueada y eso es lo que está propiciando el PP». Espejo destacó que el candidato propuesto por Podemos «no tiene el perfil idóneo» para el Jurídic. Pero añadió: «No es nuestro candidato, pero si cumple las condiciones, lo que no podemos es bloquear la institución». «Es una institución importante -añadió- y no la podemos tener bloqueada de forma indefinida», zanjó.