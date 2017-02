Génova estalla contra el juez e insiste en que no debía controlar al PP de Valencia

El Partido Popular está investigado como persona jurídica por el blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal de Valencia. Se trata de una situación sin precedentes en España. Una de las 'escapatorias' con la que contaría Génova es que el partido pudiera demostrar que disponía -y cumplía- de un plan de vigilancia para evitar actuaciones delictivas. Por este motivo, el fiscal y el juez pidieron información sobre este programa.

La formación política responde que los hechos se produjeron meses antes de que el Código Penal recogiera esa obligación. Pero, además, precisa que esa labor se debe realizar «sobre aquellas personas que se encuentran dentro de la organización y sobre las que es posible ejercer el control». Lo contrario, que investigara a terceros, «no tiene cabida en Derecho». Y esta es la tesis que sostiene la dirección general: que el Grupo Municipal está al margen de la estructura del partido. Se trata de «una mera agrupación de concejales sin personalidad jurídica, ajenos al ámbito de gestión, organización y control del PP». La diligencia solicitada carece «de objeto en este procedimiento», concluye.

Pese a lo anterior, la formación política informa al juzgado de sus procedimientos de control. Es en la última parte del escrito, para justificar que no puede vigilar las cuentas del PP de Valencia, donde arremete contra el juez. De este modo, se pregunta: «¿Cómo va a dar un banco información a un tercero no interesado en la información bancaria de un cliente?; ¿Se está exigiendo al PP que, a través de la comisión de un delito de revelación de secretos o de violación del derecho a la intimidad de terceros, consiga información confidencial que le es ajena para ejercer una suerte de control sobre la actividad de otros?». Remata el párrafo con este mensaje: «Esperamos que no sea esa la intención del juzgado, ya que va contra toda norma penal».

Génova estableció desde el primer momento un 'cordón sanitario' respecto del PP de Valencia. El Tribunal de Cuentas, en cierta manera, también se pronunció en esta línea al descartar que tuviera obligación de controlar las agrupaciones locales.

El escrito del Partido Popular insiste en que la única organización del partido en la Comunitat es la compuesta por la sede regional y y las sedes provinciales. Las políticas y los procedimientos se realizan en reuniones presenciales y por correo electrónico, según se ha aportado a la causa por parte del PP. Además, añade que se pueden denunciar comportamientos ilegales a través de la oficina de atención al ciudadano, en un teléfono gratuito y en una dirección de correo.

Aprovecha la dirección nacional para recordar que obligó a los concejales a que renunciaran a su acta, pero estos finalmente incumplieron su palabra y se negaron. Del mismo modo, subraya que están suspendidos de militancia. Sólo uno de los miembros del equipo del PP en el Ayuntamiento no se encuentra investigado.

No fue esta la única novedad de la jornada. La pieza que se encuentra bajo secreto, en la que se investiga la financiación ilegal del PP, volvió a registrar actividad. Agentes de la UCO de la Guardia Civil se personaron el martes en la sede de Turismo Valencia para pedir documentación relacionada con la empresa Laterne. La visita está relacionada con la búsqueda de contratos que pudieran haberse firmado con la mercantil bajo sospecha para ver si existió una presunta financiación irregular del PP en la campaña de 2007.

La mayoría de la facturación a esta mercantil se produjo entre los ejercicios de 2006 y 2008. Las sociedades que el PSPV puso en su día en tela de juicio eran, aparte de Valencia Turismo Convention Boureau, la Fundación para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento, el Centro de Estrategias y Desarrollo y la Delegación de Innovación y Sociedad de la Información. Se da la circunstancia de que en estas tres últimas sociedades tenía un cargo Juan Eduardo Santón, un exconcejal del PP que abandonó la política hace años para dedicarse a sus actividades empresariales.