El Consell entrega ahora una auditoría cuya existencia negó hace cuatro meses

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, hizo llegar la semana pasada al PP una auditoría que cuatro meses atrás afirmó que ni siquiera existía. Así lo confirmó ayer en rueda de prensa María José Ferrer, diputada y portavoz de justicia del grupo popular, que difundió el documento: el informe que el Gobierno valenciano presidido por Ximo Puig y Mónica Oltra aseguró haber hecho a su llegada al Palau de la Generalitat y que, tras negarse a facilitárselo al PP, derivó en la primera condena por opacidad para el actual Consell. Pese a exhibir el informe, la diputada del PP se mostró convencida de que el documento no responde al que en su día anunció la titular de Justicia que se iba a elaborar, y reiteró la petición para que se le entregara.

Los hechos se remontan a septiembre de 2015. La consellera de Justicia afirmó entonces que lo primero que había hecho su departamento en esta legislatura había sido encargar una auditoría. «He ordenado la auditoría, claro que la he ordenado. Fue la primera decisión que adopté cuando llegué a la Consellería» aseguró en Les Corts Bravo. Este informe es el que el PP pidió al Consell en diferentes ocasiones y que no fue entregado hasta que el TSJCV condenó a Bravo en noviembre de 2016 a facilitar esa información después de que los populares acudiesen a los juzgados.

Esta fue la primera vez que un tribunal estimó una demanda por denegación documental, pero no la última. Tan sólo unos días, los tribunales se pronunciaron en idéntico sentido y obligaron al Ejecutivo valenciano -en este caso, al departamento que dirige Vicent Marzà- a facilitar los gastos de caja fija de las universidades públicas valencianas. Las sucesivas condenas por falta de transparencia al Consell de PSPV y Compromís tienen una carga simbólica adicional, porque se trata de uno de los argumentos -el de la opacidad- que socialistas y nacionalistas utilizaron con reiteración para cargar contra el Consell del PP. Y al igual que los tribunales de justicia dieron entonces la razón a la oposición, tras el cambio de Ejecutivo lo han seguido haciendo.

Tras la condena a la consellería de Justicia, desde el Consell defendieron con insistencia que este informe no existía. Bravo llegó a afirmar que era una condena «de imposible ejecución» porque «el documento no se elaboró jamás». Unas declaraciones que fueron respaldadas por la vicepresidenta Mónica Oltra al incidir en que era un informe oral y que su referencia se utilizó «en términos políticos».

Ahora, apenas cuatro meses después de estas declaraciones, la Generalitat ha terminado por remitir la auditoría al PP, tal y como ordena la sentencia que condenaba a la administración autonómica.

Pese a todo, el documento presentado no termina de convencer en las filas populares. La diputada del PP explicó ayer que el que exigieron a la consellera de Justicia era un texto que hacía referencia a una auditoría únicamente de su departamento, tal y como ella afirmó en Les Corts -y que daba a entender que aborbada la situación general del sector en general-.

Sin embargo, el informe entregado abarca la situación financiera de toda la Generalitat de una manera genérica. Un documento que responde al concepto de auditoría financiera, pero que encaja poco con la foto fija de la Justicia en la Comunitat que se entendió entonces que había encargado Bravo.

Además, los populares aseguran que tampoco les cuadran las fechas que figuran en el escrito. Ante las contradicciones de este informe «a veces verbal y a veces inexistente», María José Ferrer exigió ayer a Bravo que «esta semana entregue la auditoría interna de Justicia que aseguró haber decidido y encargado», ya que esto no debería suponer ningún problema a no ser que tenga algo que esconder. De esta forma en el PP abren la puerta a que exista una auditoría paralela y que el texto entregado tan sólo sea otro documento que se ha facilitado para cumplir la sentencia del TSJCV. «No sabemos que creer, si miente ahora o si miente las dos veces» afirmó la portavoz popular. Por todos estos motivos, Ferrer exigió que se cumpla la transparencia que tanto abandera el Ejecutivo Valenciano y se asuman responsabilidades por este asunto. Desde las filas populares no descartan pedir la dimisión de Bravo ya que consideran mentir si que es una causa de suficiente y esto «no puede salir gratis a un responsable público». Aún así, ayer incidieron en que esperarán a que la consellera se explique en los próximos días.

Críticas por la abogacía

María José Ferrer no sólo reprochó la gestión de la famosa auditoría a la consellera de Justicia. La portavoz popular también arremetió contra la gestión que esta realizando el Consell con la abogacía de la Generalitat. Un asunto que los populares llevan meses reclamando que se corrija. El cargo de Abogado General lleva vacante 20 meses y está ocupado de forma excepcional por un alto cargo de la administración, concretamente el secretario autonómico Andreu Ferrer. Esta situación es para el PP «utilizar, en fraude de ley, la figura de la vacante temporal» y tendría que corregirse de inmediato.

La diputada del PP aseguró ayer que Ferrer no figura en ningún registro de abogados de España y animó al Consell a presentar al secretario autonómico si de verdad este «cumple todos los requisitos» para optar al cargo en plenas funciones. Unas acusaciones que desmintió ayer el Consell al ofrecer los datos que avalan que el secretario autonómico sí que figura como colegiado en el ICAV.

Los reproches continuaron hacia otros asuntos de la consellera de Justicia. Ferrer subrayó que el modelo del mestizaje que defiende a capa y espada el Ejecutivo valenciano «paraliza» y crea conflictos, en una clara referencia a las disputas que ha mantenido en las últimas semanas Bravo y Ferran Puchades, número dos en el departamento, por la ley de Función Pública. Por último María José Ferrer señaló la gestión de la presentación telemática en los juzgados, que presenta diferentes fallos en el sistema. Un tema que para la diputada popular ralentiza mucho el trabajo de los profesionales y que defiende que ha sido un fracaso, ya que se ha vuelto a introducir en el programa de gobierno tras el congreso de Sagunto que reunió al Consell el pasado fin de semana.