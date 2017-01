Ciudadanos no convence al PP para que vote al candidato de Podemos al Jurídic

Alexis Marí lleva camino de convertirse en un magnífico aliado para los tres partidos que firmaron el Pacto del Botánico y que dan respaldo al Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra. El líder parlamentario de Ciudadanos no sólo se ha dirigido en los últimos días al PP valenciano para tratar de desencallar la designación de los tres miembros del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que deben elegir Les Corts. La formación naranja parece decidida a apoyar en el Parlamento a Rubén Martínez Dalmau, el candidato que propone Podemos para esta institución, y que es uno de los creadores del CEPS, la fundación chavista afín a Podemos.

La designación de los tres nombres pendientes lleva paralizada más de un mes. Tras el nombramiento exprés de los tres nombres que debía proponer el Consell, el acuerdo entre los grupos para los otros tres nombres -en teoría, Podemos, Ciudadanos y PP tienen que repartírselos- se ha visto salpicado por varios hechos. El nombre del candidato de Podemos provocó una respuesta airada por parte de los otros dos grupos. La vinculación de Martínez Dalmau -profesor de derecho constitucional en la Universitat de València- con CEPS dificultó desde un principio el apoyo de los otros dos grupos. Ciudadanos en general, y Albert Rivera en particular, hicieron de las denuncias contra esta entidad y de las críticas a Podemos uno de los puntos clave de la última campaña electoral. El PP no se quedó a la zaga y hasta llegó a proponer en Les Corts la creación de una comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular de los de Pablo Iglesias.

Con todo, la formación naranja parece decidida a terminar inclinándose por respaldar este nombre. Tras la decisión -no adoptada formalmente pero por la que parecen inclinarse la mayoría de los diputados del grupo- aparece la oferta del PSPV para que C's se quede incluso con el candidato que debería proponer el PP si los populares mantienen su no a Martínez Dalmau. De hecho, con esa fórmula C's resolvería la brecha que amenazaba con abrirse en su interior puesto que el partido contaba con dos nombres en cartera para optar al puesto del CJC.

Y, por el momento, esa hoja de ruta de mantiene. Las fuentes del PPCV consultadas por este diario insistieron ayer en que no respaldarán a ese candidato de Podemos para el Jurídic. ¿Las razones? Los populares recuerdan que el partido morado es el responsable del rechazo a una de las candidatas de los populares al consejo rector de la nueva RTVV -el de Maite Fernández-. Y también alegan que el candidato de Podemos debería de haber formado parte de la terna aprobada a propuesta del Consell, y que se repartieron PSPV y Compromís. «Nosotros no vetamos a nadie -explica una fuente popular-. Nos correspondían más nombres y hemos tenido que aceptar que tengamos la misma representación que C's o que Podemos, pese a tener más del doble de diputados. Montiel (el líder de Podemos) nos dijo que nos sentaríamos a hablar de su candidato, y tampoco ha llamado. Mucho interés no se ha visto». La intención de los populares es votar únicamente a su candidato, Enrique Fliquete.

Los portavoces de los grupos parlamentarios podrían volver a abordar hoy la renovación del Jurídic. Las fuentes parlamentarias consultadas revelaron ayer que C's podría pedir que la votación de los tres nuevos miembros se incorpore al orden del día del pleno de la Cámara de los próximos días 8 y 9 de febrero. De manera que sería este partido también el que visualizaría su voluntad de desbloquear la situación.

Presentar recurso

La eventual designación de dos candidatos de C's y uno de Podemos -se necesitan los votos de tres quintos de los diputados de la Cámara, motivo por el que apoyo de uno de los dos grupos que no apoya al Consell resulta imprescindible- podría dejar al PP sin representación en el órgano autonómico que es el equivalente al Consejo de Estado. Un escenario por el que la líder popular, Isabel Bonig, se inclina a pesar de suponer no contar con información de lo que ocurra en el Jurídic y de que con ella los populares ofrecen cierta imagen de aislamiento al ser el único grupo en quedarse fuera.

Con todo, algunas fuentes populares deslizaron ayer que no lograr representación alguna en este órgano podría llegar a dejar abierta la puerta incluso a la presentación de recurso en los tribunales.