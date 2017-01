Un cabecilla de Emarsa negocia cuatro años de cárcel a cambio de colaborar

Ignacio Bernácer es uno de los cuatro supuestos «ideólogos» de la trama de saqueo de fondos de la depuradora de Pinedo. El que fuera exjefe de Explotación de la Epsar -la entidad de la Generalitat que nutría de fondos a Emarsa- es el primero de los cabecillas de la presunta red, junto a José Juan Morenilla y Enrique Crespo, que parece haber desistido en su estrategia de defensa. Desde hace semanas se ha incorporado al grupo de relevantes procesados que mantienen reuniones periódicas en busca de llegar a una conformidad, es decir, un acuerdo para lograr una rebaja de la petición de pena a cambio de admitir un relato de hechos que incluya la confesión de determinados delitos.

El objetivo del procesado, que se enfrenta a 14 años de prisión según la calificación del ministerio público, sería lograr un acuerdo alrededor de los cuatro años de prisión -menos de un tercio de la petición inicial- a cambio de colaborar con la Justicia. El testimonio de Bernácer podría afectar a la estrategia de defensa de otros altos cargos implicados, como José Juan Morenilla y Enrique Crespo, quienes hasta la fecha se mantienen firmes en su tesis: todo es falso.

No es este el único frente judicial que tiene abierto Bernácer. Las pesquisas en otro juzgado, nacidas a raíz del caso Emarsa, le mantienen acorralado. Una mercantil del ex alto cargo obtuvo cerca de 2,5 millones de euros por trabajos de asesoría sin ninguna trascendencia. Las cantidades abonadas por estos dosieres no se justifican con la relevancia del contenido; se trata de meros informes de conveniencia. La empresa presentaba unos balances formidables: apenas tenía costes y los beneficios eran brutales, tal y como en su día informó LAS PROVINCIAS.

Cuesta indicó en su día que también quería ayudar en el caso Imelsa, pero todavía no ha dado el paso

El resto de altos cargos implicados, como Morenilla y Crespo, tienen un horizonte judicial algo más despejado. Más todavía tras la sentencia que absolvió al exvicepresidente de la Diputación de un delito de alzamiento de bienes al tratar de esconder unos 12 millones de euros obtenidos en la Lotería de Navidad. Otro de los implicados que desde diciembre trata también de firmar una conformidad es José Luis Sena, propietario de una de las empresas que supuestamente participaban en el desvío de fondos. Las conversaciones se suceden para tratar de cerrar el acuerdo antes del inicio del juicio, previsto para el próximo mes de marzo.

Idéntica pena buscaban otros dos acusados. Se trata del exgerente de la depuradora Esteban Cuesta y el exdirector financiero Enrique Arnal. El abogado de Cuesta empezó a reunirse con el ministerio público después de anunciar su intención de colaborar también con el caso Taula. Al parecer, maneja información que sería útil para las acusaciones. En estos dos supuestos parece que no se aceptará una conformidad como tal. Todo dependerá de la declaración que realicen en el juicio. Según el relato de hechos que ofrezcan y los detalles de la operativa de la trama, la fiscalía decidirá si rebaja su petición de pena.

Cuesta, en su escrito de defensa, reconoció determinados delitos y durante la instrucción implicó a los otros tres cabecillas en el cobro de comisiones de los lodos. Indicó que primero se repartían el dinero en efectivo, pero más tarde idearon otro método a través de tarjetas de crédito.

El caso Emarsa se dividió en varias piezas. Algunas ya han sido juzgadas y otras lo harán en breve. Una de ellas comienza el próximo miércoles. El Juzgado de lo Penal número 4 de Valencia celebrará el juicio al ex director financiero de Emarsa Enrique Arnal y a otras seis personas acusadas de un delito de alzamiento de bienes. La vista, que debía haber comenzado el pasado 4 de julio, se suspendió por la renuncia del abogado de Arnal a seguir representándole en esta pieza, en la que el ex director financiero de Emarsa se enfrenta a una petición de tres años de cárcel. El proceso se pospuso para octubre, pero también se suspendió por la renuncia de otro letrado de una de las acusadas y la petición de la nueva abogada, que solicitó tiempo para estudiar la causa.