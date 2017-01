El Consell intenta cerrar sus heridas

valencia. Pocos sitios mejores que Sagunto para buscar la 'pax romana'. Durante ese periodo de historia del Imperio, los romanos levantaron el teatro saguntino, hacia el 50 d. C., justo en el ecuador de un periodo de prosperidad y paz gracias la seguridad de sus fronteras externas y la estabilidad política interna. Ya quisiera el Consell poder trasladar a los días actuales aquel periodo de prosperidad social, política y económica de la villa que los acoge, y que ayer recorrieron en una visita cultural. De momento, en el Ejecutivo tendrán que darse con un canto en los dientes si la doctora Montón, a la sazón consellera de Sanidad, ha acudido al seminario que celebra este fin de semana el Gobierno autonómico en Sagunto con material para limpiar y cerrar las múltiples heridas abiertas por donde el Consell supura.

Hemorragias de muy diversa índole y gravedad debilitan al Gobierno de Puig. Quizá se haya dado por perdida (por ambas partes) la relación entre Oltra y Montón, que empezó mal y continuó peor, lo cual a la socialista no le importaría si no hubiese sufrido en octubre un «trencament emocional» con su presidente durante el derrocamiento de Pedro Sánchez, con Puig conspirando y con Montón sentándose a la derecha del último secretario general del PSOE.

Montón y Climent, al límite

La imposición en FGV del número dos del PSPV compromete a la socialista Salvador

Puig sufrió con Montón un «trencament emocional» que ha aislado a la consellera

Transparencia teme que su ley sobre lobbies vuelva a disparar la crispación interna

Montón no cuenta con asideros frente a situaciones enquistadas como esa reversión de hospitales para la cual se encargan eternas auditorías que, además, arrojan datos que no avalan ni asistencial ni económicamente el cambio de modelo. Si la consellera de Sanidad no ha caído ya es porque al otro lado del mestizaje, en la parte que compete a Compromís, el relevo de un conseller amortizado como Rafael Climent (Economía) es una odisea. El inestable equilibrio interno de la coalición nacionalista impide las medidas fulminantes. Todo se pacta a varias bandas. Climent, del Bloc, se sabe señalado desde el principio, cuando ya se enfrentó con Hacienda, dirigida por Soler, a causa de las competencias del IVF. Su debilidad se acrecentó debido a las incompatibilidades ocultadas por su directora general de Innovación, Mónica Cucarella, que tuvo que dimitir, se extremó por el conflicto sobre horarios comerciales (que obligó a la secretaria autonómica María José Mira a trasladarse a Hacienda), y aún se ha agravado más al constatarse la lentitud de ejecución presupuestaria de su departamento. Desde el seno del Consell, incluso sus propios compañeros de Compromís, le reclaman una mayor implicación y eficacia.

Solo Marzà (Educación) y Soler (Hacienda) han escapado a los daños colaterales generados por el mestizaje. El conseller nacionalista se ha dejado templar por el socialista Miquel Soler, su número dos en Educación, para disgusto del sindicato STEPV y Escola Valenciana, entes en los que milita Marzà. El titular de Hacienda, un socialista con alma nacionalista, se plegó de muy buen grado a las consignas reivindicativas de Compromís a la hora de reclamar en Madrid la financiación.

Fuego avivado en Justicia

Aunque en todas las consellerias cuecen habas, el fuego en algunas oficinas autonómicas está por controlar. La silente pugna entre la consellera de Justicia, la socialista Gabriela Bravo, y su número dos (el nacionalista Ferran Puchades, secretario autonómico), lejos de solucionarse se agrava a riesgo de que la Ley de Función Pública se atasque definitivamente. La normativa, además, se ve condicionada por dos consellerias, la de Marzà (acérrimo defensor de obligar a los funcionarios a demostrar su capacitación en el uso del valenciano), y la de Transparencia (con competencias de control sobre los funcionarios), lo que aún empeora más la relación entre Bravo y Puchades, en mitad de un pulso tan evidente que ya han mediado los cargos orgánicos de Compromís y PSPV para intentar alcanzar una tregua.

En cualquier caso, no siempre el problema radica en capear las diferencias con 'los otros'. El fuego amigo, como siempre en política, también genera serias bajas.

La consellera de Agricultura, Elena Cebrián, en el cargo a propuesta de Compromís, brega frente a la influencia que su número dos, el ecologista Julià Álvaro, ejercía sobre ella tanto personalmente como a través de los colaboradores más cercanos a Cebrián, fulminantemente destituidos tras el fracaso de imponer una ley de envases por parte de Álvaro, dirigente de Els Verds igual que los cesados hace dos semanas como jefe de gabinete y asesor parlamentario de Cebrián. La consellera los ha sustituido por dos personas del partido de Oltra, Iniciativa. El enfrentamiento, contubernio y desenlace se ha producido sin salir de Compromís.

Salvador, incómoda

En Obras Públicas, María José Salvador también arrancó la legislatura enfrentada con la conselleria de Cebrián por las competencias de Evaluación Ambiental. La consellera socialista tuvo que ceder entonces a regañadientes como ha cedido ahora, cuando desde su propio PSPV se le ha colocado a Francesc Romeu, vicesecretario de Organización de los socialistas valencianos, como directivo de FGV, donde los sindicatos se han opuesto abiertamente a tan repentino fichaje.

Transparencia, la hermana pobre del Consell, ha chocado con todas las consellerias. El departamento de Manuel Alcaraz actúa como una especie de brigada policial de Asuntos Internos. Ha tenido que perseguir a los altos cargos durante meses para que difundan sus datos fiscales. Transparencia ultima ahora un anteproyecto de ley de regulación de los lobbies que desde la propia Transparencia se prevé como una nueva fuente de enfrentamientos internos y de presiones externas.

En Sagunto se busca recomponer la figura. A pesar de los besos que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, estampa a su vicepresidenta, Mónica Oltra, en cuanto un tiro de cámara les enfoca, en el corazón del Consell ese cariño escenificado abunda lo justo. Ni más ni menos que en otros ejecutivos. Este Gobierno emplea muchas energías en teatralizar su idilio político, en demostrar que se entienden y funcionan engrasados.

Oltra, tan aficionada al psicoanálisis, debería saber que la represión (en este caso, la negación del conflicto inherente al choque de naturalezas políticas distintas) acelera la neurosis histérica que desgasta con severidad al Consell. Los inquilinos del poder en la Generalitat sólo llevan 20 meses de singladura. Casi una veintena de altos cargos han abandonado su puesto o han sido trasladados. Cada conseller, secretario, subsecretario y director es presionado por su partido, cuando no seriamente criticado o cuestionado desde el otro lado del mestizaje. Miran alrededor en sus respectivas consellerias y piensan que, lógicamente, el resto de altos cargos sufre similar ajuste de tuercas, lo que dispara las suspicacias.

Los romanos que levantaron Sagunto lograron mantener a flote un imperio durante varias centurias, incluyendo el tiempo de la famosa 'pax'. Y todo gracias a que, a pesar de las numerosas derrotas y de que la fuerza de algunos enemigos era superior a la suya, la disciplina y organización militar se imponía sobre las dudas o las maquinaciones políticas internas, que no fueron precisamente bagatelas: pasaron de República a Imperio sin perder la hegemonía sobre el resto del mundo. Al Consell le hace falta una catarsis de manual, de manual de Freud, y disciplina romana que evite las semejanzas con las huestes de Pancho Villa.

Montón, doctora y consellera, debería saber que frente a una herida abierta hay que aplicar primeramente clorhexidina para desinfectar, luego hay que suturar la brecha y finalmente taparla con un apósito de Linitul, una especie de aceite que no es otra cosa que el ancestral bálsamo del Perú. Y a partir de ahí, dar tiempo a cicatrizar. Sin embargo, si el antiséptico no cala en la herida, si no se lava bien, el daño se infecta. Se trata de un proceso de curación elemental que se practica desde tiempo inmemorial, antes incluso de que los romanos gozasen de esa ansiada 'pax' que dio origen a esa joya arquitectónica que levantaron en Sagunto, ese teatro bajo cuyas faldas hoy el Consell intenta cerrar sus heridas.