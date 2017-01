Génova acepta que todos los militantes elijan al líder regional como pide Bonig

valencia. El PP valenciano que dirige Isabel Bonig no ha tenido hasta la fecha demasiadas oportunidades de sacar pecho de su influencia en Madrid. La confección del Gobierno de Mariano Rajoy o la designación de puestos de responsabilidad en la dirección del grupo parlamentario habían acentuado la invisibilidad de la organización valenciana en los ámbitos de decisión de la capital. El congreso nacional del partido se observaba como la oportunidad de comenzar a darle la vuelta a esa situación.

Génova pareció querer darle la razón ayer a quienes confían en que el cónclave que arranca el 10 de febrero tenga cierto acento valenciano. El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, cerró un acuerdo con los populares valencianos y madrileños. Génova mantendrá su propuesta de doble vuelta para elegir al líder del partido -primero votarán los militantes y después los compromisarios-, y a cambio se permitirá la celebración de congresos asamblearios -en el que todos los militantes son compromisarios-.

La fórmula es el resultado de una negociación en la que el PP madrileño que dirige Cristina Cifuentes acepta retirar la enmienda en la que reclamaba primarias puras para elegir al presidente, y el PP valenciano se garantiza que salga adelante la suya. Ese texto, firmado por la secretaria general de los populares de la Comunitat, Eva Ortiz, señalaba textualmente que 'con el objetivo de fomentar la máxima participación, la Junta Directiva convocante podrá acordar que sean compromisarios todos los militantes que se inscriban para participar en el proceso electoral'.

El texto definitivamente aprobado establece que 'en los congresos regionales, provinciales e insulares el número de compromisarios electos será el que establezca la Junta Directiva correspondiente, en su acuerdo de convocatoria, respetando el mínimo previsto en la letra b) del punto anterior -compromisarios electos-, y hasta el límite máximo del número total de militantes, conforme a lo establecido en el artículo 40.1.o) de los presentes Estatutos'.

El acuerdo alcanzado especifica que esta fórmula se aplicará en los congresos regionales y provinciales a celebrar después del que tendrá lugar en Madrid en dos semanas. Esto permitirá así celebrar, siempre que Génova dé el consentimiento, congresos asamblearios en los que podrán votar todos los militantes, lo que convierte en directa la elección del líder, informa Efe.

La enmienda que se incorpora a la ponencia de estatutos fue la fórmula ideada por el PP valenciano -el presidente provincial de Alicante, José Císcar, tuvo mucho que ver en la redacción- para defender un sistema que, sin denominarse 'primarias' sí que permitiera en la práctica a toda la militancia participar en el proceso de elección del nuevo líder regional. Isabel Bonig se ha mostrado en reiteradas ocasiones como defensora del sistema 'un militante, un voto' y las direcciones provinciales han aprobado pronunciamientos en la misma línea.

Eso sí, el PP valenciano entendió que la propuesta de Cifuentes -presentada en los medios de comunicación como un frente contra Mariano Rajoy- no era el camino más oportuno para tratar de conseguir que el partido diera luz verde a la máxima participación posible de la militancia. Con la enmienda presentada, que aprovecha la rendija que deja la ponencia de estatutos al hacer alusión a que el número de compromisarios electos que participarán en el congreso serán 'al menos, en número cuatro veces superios al de los natos' . Es decir, fijaba un número mínimo de compromisarios electos, pero no uno máximo. Con la nueva redacción, la junta directiva convocante -la regional en el caso del congreso del PPCV- tendrá la potestad de convertir a sus teóricos 150.000 militantes en compromisarios, de forma que todos ellos podrán participar en la designación del nuevo presidente regional. Isabel Bonig y el ex presidente de NN GG, José Luis Bayo, han confirmado que optarán a liderar el partido en la Comunitat.

El presidente del comité electoral de la gestora del PP de Madrid, Ángel Garrido, señaló ayer que el acuerdo con Génova para la elección del líder del partido «marcará un camino para toda aquellas regiones o provincias» que quieran que en sus congresos «todos los militantes puedan elegir a sus representantes».

Para la dirección regional del PP valenciano, lograr que Génova acepte su enmienda constituye todo un éxito. Así como otras propuestas presentadas por la cúpula regional tienen contadas posibilidades de salir adelante -como la de la limitación de mandatos, que el propio Mariano Rajoy ha rechazado- la de la participación de la militancia en la designación del presidente regional constituía una de las banderas enarboladas por la propia Bonig.

Más legitimación

La líder del PPCV llegó al cargo tras la dimisión de Alberto Fabra a raiz del batacazo electoral de mayo de 2015 y la pérdida del apoyo al exalcalde de Castellón de los principales barones del partido en la Comunitat. Bonig cuenta con el apoyo de las direcciones provinciales -en particular, de Alicante y Castellón-. Que su liderazgo sea ratificado por la militancia del partido en la Comunitat en el congreso regional reforzaría su legitimidad como gran lideresa de los populares valencianos.

Otra de las enmiendas con las que el PP valenciano defenderá en Madrid su voluntad de dar el mayor peso posible a la militancia en la designación del líder del partido tratará de reforzar la decisión que adopte la militancia en el sistema de doble urna. La votación en la que los afiliados se pronunciarán sobre los candidatos a presidente no tiene, en el texto inicial, más valor que una consideración testimonial -porque la elección definitiva sigue quedando en manos de los compromisarios-. El PP valenciano propondrá, en una de sus propuestas, que la decisión que salga de la votación de la militancia únicamente pueda ser cambiada en el caso de que una mayoría cualificada -probablemente dos tercios- de los compromisarios se pronuncie en sentido contrario.

Dicho de otra manera, la decisión de los militantes pasaría a ser definitiva salvo pronunciamiento masivo en contra por parte de los compromisarios. «No es «un militante, un voto» pero demuestra la voluntad de que las bases tengan el mayor peso posible en esta decisión», se señaló ayer desde la cúpula regional del PPCV.

Entre las enmiendas que impulsa el PP valenciano figura también la de recuperar para el comité regional de derechos y garantías del partido las competencias para pronunciarse sobre todos aquellos casos que afecten a los cargos autonómicos, provinciales y locales del partido, que en la ponencia de Estatutos pasa a manos del comité de garantías nacional.