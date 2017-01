La fiscalía rechaza llegar a un pacto con Cuesta y Arnal

valencia. El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, y el exdirector financiero, Enrique Arnal, lo tienen cada vez más complicado. La negociación que mantienen con la fiscalía desde hace más de un mes para llegar a un acuerdo no termina de fructificar. Es más, las conversaciones parecen haber entrado en punto muerto. Un callejón sin salida. Se da prácticamente por hecho que no se firmará una conformidad como tal, es decir, un escrito de reconocimiento de hechos a cambio de una pena. Al parecer, los investigados pretendían cerrar el asunto con cuatro o cinco años de prisión. Sin embargo, esa cifra no parece asumible para las acusaciones. La propuesta dependerá de la declaración que realice Cuesta el próximo mes de marzo. Según su grado de colaboración con la Justicia, se podrían modificar las conclusiones a la baja.

El mismo modelo sería aplicable al exdirector financiero, Enrique Arnal. Ambos investigados han reconocido graves delitos a lo largo de la dilatada instrucción de la causa. El primero, por ejemplo, admitió su colaboración en la trama dedicada al desvío de dinero a través de los sobrecostes en el tratamiento de lodos.