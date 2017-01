Puig presume de la independencia del PSPV frente a las consignas de Ferraz

A pesar de que algunos miembros de su Consell ven en Puig el talante de un clásico alcalde que con todo el mundo queda bien (incluidos los ministros del Gobierno de Rajoy que visitan la Comunitat), el presidente de la Generalitat empleó ayer su comparencia en Les Corts en la que informó de la Conferencia de Presidentes celebrada la semana pasada para hacer valer su independencia frente a todo y frente a todos, incluido el PSOE, tanto respecto a los dirigentes en Ferraz como a otros líderes autonómicos.

El dirigente del PSPV, que hace tres meses participó de manera activa en la defenestración de Pedro Sánchez y en la abstención de su partido para que el popular Mariano Rajoy continuase en la Moncloa, clamó: «yo sólo me debo a los valencianos». Fin de la cita y del debate, rematado con el aplauso fervoroso de los socialistas y de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

Antes de alcanzar el clímax en la proclamación de su independencia frente a partidismos y 'élites centralizadoras', Ximo Puig se mostró moderadamente satisfecho sobre el desarrollo de una conferencia con la que, a su juicio, se inaugura una etapa donde «acordar con diferentes será una obligación permanente». El presidente presumió de que su militancia socialista no le impedirá reclamar ante el resto de dirigentes autonómicos lo que considere conveniente. De los acuerdos de la reunión resaltó el alcanzado para cambiar este año el sistema de financiación. Señaló que seguirá exigiendo «fórmulas para la condonación de la deuda histórica» y «acabar con la competencia fiscal desleal entre autonomías».

Puig afirmó que actúa con «exigencia y lealtad», defendió una financiación que garantice los derechos de los españoles y el autogobierno, independientemente de dónde hayan nacido cada uno, algo que «no puede construirse sobre la base de las injusticias heredadas», por lo que reclamó que el nuevo sistema «parta de cero». La síndica del PP, Isabel Bonig dijo brindarle su apoyo, para, a continuación, reprocharle que su gestión está maniatada por Compromís, y especialmente por Oltra. La popular consideró que ella no es «tan fina, guapa y elegante» como la vicepresidenta, si bien le recordó a Puig una conversación privada «que la prensa no conoce». El interrogante generado por «lo que me dijo (Puig a Bonig)» no fue despejado por la síndica, que en cualquier caso volvió a ofrecer al presidente un acuerdo para gobernar la Generalitat y le propuso rebajar el impuesto de sucesiones. Puig rechazó posteriormente la oferta tributaria y le recordó a Bonig que en Murcia y Castilla y León, donde gobierna el PP, ese impuesto es más alto que en la Comunitat.

El portavoz de Ciudadanos, Alexis Marí, pasó por alto la conferencia y se dedicó a repasar negativamente la gestión del Consell: «Un laboratorio de proyectos marxistas leninistas». Marí habló de esto y aquello sin hilar demasiado los temas para rematar su intervención recordando a Puig la ausencia en la conferencia de su 'socio' Puigdemont, presidente del Govern catalán. El síndic de C's regaló al jefe del Ejecutivo una Constitución y conminó a Puig a que se la lea a Puigdemont.

Fue Montiel, la voz de Podemos en Les Corts, la que incidió en los puntos flacos del balance de Puig sobre la conferencia. El síndic podemista le recordó que «no logró sus objetivos» sobre la deuda histórica y que la reunión fue una «más ceremonia de seducción del PP a los barones socialistas que un espacio donde se concretasen medidas», pues los resultados obtenidos no son más que «obviedades».

Tras las críticas, Puig se reivindicó y aclaró que «Puigdemont no es mi mejor amigo», si bien «yo defiendo los intereses de los valencianos» porque Cataluña es el principal cliente comercial de la Comunitat. Aprovechó para recordarle al PP que el PSPV presenta una candidata al Constitucional que no viene dictada desde Madrid, lo que le sirvió para cerrar su intervención insistiendo en que «yo sólo me debo a los valencianos, diga lo que digan en Génova o 'los javieres', por Javier Fernández, al frente de la gestora del PSOE, y Javier Lambán, presidente de Aragón. Nada dijo Puig de 'las susanas' andaluzas y si lo que digan ellas también se la trae al pairo.