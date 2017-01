La Audiencia valida el ERE y da vía libre al Consell para abrir la nueva RTVV

La Audiencia Nacional le quitó ayer un gran peso de encima al Consell y a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) después de hacer pública la sentencia sobre la demanda del sindicato CGT contra el ERE de extinción de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y a la que se adhirieron más tarde los otros cinco sindicatos (CCOO, UGT, Intersindical, USO y CSIF). Todo sigue igual, sin cambios en el frente, para suerte de Ximo Puig y Mónica Oltra, a pesar de que un día antes de conocer el fallo todas las partes implicadas tenían muchas dudas sobre el mismo.

El juez Ricardo Bodas, presidente de la Sala de lo Social del tribunal que destacó años atrás por su labor como abogado laboralista de Comisiones Obreras (CCOO), finalmente declaró justificado el despido colectivo de RTVV y descartó la inconstitucionalidad de la ley 4/2013 de la Comunitat Valenciana, que suprimió el servicio público de televisión y que provocó la liquidación de la empresa y la destitución de los 1.600 trabajadores que la ocupaban. Además, el juez tampoco apreció sucesión de empresas entre el antiguo y el nuevo ente autonómico, como reclamaron en última instancia los sindicatos demandantes al considerar que ambas entidades utilizan los mismos recursos para su funcionamiento.

El veredicto de Rodas es más que un soplo de aire fresco para el Gobierno del Botànic, al que le urge la puesta en marcha de una nueva televisión autonómica que permita visibilizar su labor al frente de la Generalitat y que tenía como principal escollo para lograrlo el juicio que tuvo lugar el pasado 11 de enero en Madrid y que resolvió ayer la Audiencia a su favor. «Nos despeja el camino para abrir Canal 9 y permite pensar sin ruido en el futuro. Además, un posible recurso al Supremo no parece que tenga recorrido», señalaron fuentes del Consell.

Para defenderse en los tribunales aquel día, el Ejecutivo asumió el discurso del Gobierno del PP. Los principales argumentos del letrado del Consell fueron la «situación insostenible de pérdidas» que vivía el ente autonómico en ese momento y que llevó al legislador a ordenar el apagón como una causa «de fuerza mayor». Un fundido a negro que puso fin a 24 años de historia el 29 de noviembre de 2013.

El tribunal explica en la resolución de 90 folios los motivos por los que rechaza todas las cuestiones de nulidad planteadas por los sindicatos. Justifica que la ley que suprimió la televisión autonómica era «la única salida a un proyecto agotado, con un grupo que atravesaba una gravísima situación económica, casi calamitosa, y una plantilla sobredimensionada». En este sentido, el juez señala que la decisión acordada en Les Corts de suprimir RTVV fue «una enmienda a la totalidad a la gestión previa de sus responsables» y el reconocimiento objetivo de «que no se supo gestionar debidamente». La Audiencia rechaza todas las causas de nulidad planteadas y descarta que la ley que suprimió el servicio de RTVV fuera «una ley reactiva» contra la nulidad del despido inicial, sino una «opción legítima del legislador, una vez fracasados sus intentos de mantener» un servicio que había supuesto «pérdidas milmillonarias».

Cada hoja de la sentencia era un jarro de agua fría para los sindicatos, en especial para CGT, el único de los seis colectivos de trabajadores que se negó a firmar el ERE. La agrupación aseguró ayer que seguirá «luchando» contra el despido colectivo y adelantó que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. Desde Intersindical indicaron que van a estudiar junto a sus abogados la resolución para encontrar la forma de seguir adelante «con la cuestión de la continuidad de empresas y poder presentar algún tipo de recurso al respecto». «Ningún responsable del saqueo de 1.200 millones; 1.600 personas a la calle; la izquierda en el Gobierno desacreditada; el PP feliz», publicaron en su cuenta de Twitter. Una muestra más de la decepción que les invadió.

CCOO, por su parte, emitió un comunicado señalando que no comparte la resolución del tribunal y reclamó restablecer de manera urgente «el diálogo que permita negociar una salida en torno a la CVMC y la aplicación de la cláusula de preferencia para el personal de la antigua RTVV en la nueva Corporación, que se establecía en el acuerdo de finalización del período de consultas del despido colectivo, ayer validado por la Sala de lo Social Audiencia Nacional.

«Un mazazo»

El portavoz del comité de empresa de RTVV, Albert Vicent, anunció a la puertas del Palau de la Generalitat que la resolución del magistrado fue «un mazazo» y criticó «que no aporte justicia social». Vicent extrajo varias conclusiones de la sentencia: «El ERE está ajustado a derecho, es legal en todos sus términos, y no hay sucesión de empresas, por lo tanto no obliga a la subrogación de trabajadores. Además, permite cerrar cualquier empresa pública aplicando una ley».

Para el comité, ahora «la nueva sociedad tendrá que contratar de manera prioritaria a extrabajadores de RTVV, como marca el artículo 6 del ERE, que se estableció como medida de acompañamiento social y que está vigente hasta el próximo 30 de junio».

La cláusula recoge que en el caso de que se produjera una reapertura de la televisión pública valenciana en los siguientes dos años, contando a partir del 30 de junio de 2015, los antiguos trabajadores de RTVV que lo soliciten tendrán prioridad en la contratación por parte de la nueva radio televisión.

Esta preferencia también prevalecerá en las contrataciones de carácter temporal hasta que se celebrasen las pruebas selectivas definitivas del nuevo canal y, en todo caso, en estas computarán en fase de valoración de méritos con carácter diferenciado de cualquier otro haber trabajado en la extinta radio televisión valenciana, haber accedido mediante proceso selectivo y la antigüedad.