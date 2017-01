Arrancan las primarias que ratificarán el liderazgo de Rivera

Ciudadanos celebró ayerla primera jornada de las primarias para elegir a su líder, un proceso que, salvo sorpresas, ganará Albert Rivera frente a los otros dos candidatos, los desconocidos Juan Carlos Bermejo y Diego de los Santos.

Es la primera vez que Ciudadanos elige a su presidente por primarias abiertas a toda la militancia y lo hace mediante el sistema de voto telemático, muy criticado por los aspirantes alternativos y otras corrientes internas, que creen que no ofrece una fiabilidad total. La participación en esta primera jornada hasta las seis de la tarde alcanzaba el 13,02%, según informaron fuentes de la candidatura de Bermejo, lo que supone un total de 2.614 votos emitidos desde las diez de la mañana, cuando se abrió el sistema de voto telemático para poder votar, sobre un censo de 20.078 personas, de acuerdo con las cifras que manejan.

Unos 23.000 es el dato que ofreció la organización el fin de semana pasado cuando se eligieron a los compromisarios a la Asamblea General, aunque en teoría los militantes inscritos son 30.800, pero sólo pueden votar los que estén al corriente de pago.

Bermejo denunció ayer precisamente que el partido no le había facilitado el censo de afiliación y solo le permitía que escribiera un correo electrónico dirigido a los militantes, que tendría que remitir previamente a la secretaría de Organización para que sea fuera la que se lo traslade a los afiliados. No obstante, según explicaron fuentes del partido, no es posible hacer público el registro de las personas que pertenecen a Ciudadanos ni a ningún otro partido por la Ley de Protección de Datos.

Albert Rivera, que será reelegido con toda probabilidad, dedicó este primer día de votaciones a reunirse con su grupo parlamentario en el Congreso, donde no se ha referido en ningún momento a este proceso interno salvo para reprochar a PP y Podemos que no quisieran que hubiera pleno la segunda semana de febrero por la proximidad de sus respectivos congresos.