El partido de Oltra da apoyo en la UE al proceso independentista catalán

El exeurodiputado de Compromís Jordi Sebastià, que ahora ejerce como asesor del parlamentario de la coalición en Bruselas, asistió el martes a la conferencia que dio en la Eurocámara el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, para explicar su intención de convocar un referéndum de independencia este año. «La propuesta es bastante clara, debería haber una consulta pactada. El Estado debe facilitar que los catalanes decidan, debería hablar más con el Govern y pactar la celebración del referéndum», señaló Sebastià a este diario.

El asesor de Compromís retransmitió a través de su perfil de Twitter el acto programado por Puigdemont y en el que comparecieron también los consellers catalanes Oriol Junqueras y Raül Romeva tras ser invitados por tres eurodiputados catalanes (Terricabras, Tremosa y Solé), como buena parte de los asistentes. Al término del mismo, Sebastià no dudó en fotografiarse con el jefe del Gobierno catalán y publicar la instantánea en la red social acompañada de la frase: «Mostrando todo el apoyo al president en el proceso democrático hacia el referéndum. No es una cuestión de ideología, es sólo de democracia».

Esa foto no pasó desapercibida. Todo lo contrario. Causó ayer sorpresa incluso entre los nacionalistas valencianos, pues algunos dirigentes de Compromís consideran innecesario ponerse a la altura de Podemos en lo que consideran «política espectáculo». Fuentes de la coalición reprochan al exeurodiputado nacionalista que «fuerce la máquina» de tal manera que Compromís acabe asociada con la apuesta por el independentismo que abandera Puigdemont.

Sebastià, nacionalista del Bloc crítico con la actual dirección tanto del partido como de la coalición Compromís en que se integra, defendió que la posición del partido que lidera Mónica Oltra siempre ha sido la de apostar por el diálogo y la negociación entre el Ejecutivo de Mariano Rajoy y el Gobierno catalán para poder celebrar una consulta en favor del derecho a decidir de los catalanes. Para el asesor, la posición de la Unión Europea en relación con Cataluña «es una ambigüedad calculada». «Por un lado no hay que molestar a los estados miembros, en este caso España, pero por otro no es imposible prestar atención a las manifestaciones del pueblo que requieren un referéndum de la independencia catalana», afirmó, y agregó que «por lo tanto, no habrá ninguna declaración de apoyo, pero nadie pierde ningún detalle a medida que evoluciona la situación».

Destacó que una prueba de ello fue la contraprogramación que el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, realizó al acto de Puigdemont «convocando a todos los embajadores ante la UE poco antes de que comenzara la conferencia». Sobre si el mitin catalanista fue un éxito o un fracaso, Sebastià declaró que «se equivocan tanto los que lo menosprecian como los que están eufóricos» con su poder de convocatoria. El nacionalista confesó que «nunca antes había visto un acto con tanta gente» en el Parlamento europeo, aunque reconoció que gran parte del aforo lo ocupó «la sociedad catalana en Bruselas».

«Hubo eurodiputados de todos los grupos, incluso del grupo al que pertenece el PP, como László Tokés», comentó. Cree que la presencia de, «al menos dos dirigentes de los populares» y la gran afluencia de público se debió, entre otras cosas, al llamamiento que hizo el eurodiputado del PP, Esteban González Pons, «para que no acudiera nadie». «Le dio propaganda y consiguió el efecto contrario», afirmó.

Sin embargo, Sebastià destacó que «no asistieron representantes de países importantes como Italia, Alemania o Francia ni ninguna autoridad europea».