Oltra: «Casas vuelve a su despachito, que es lo normal»

La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, defendió la actuación previa, anterior y posterior de la que fuera su secretaria autonómica de Servicios Sociales, Sandra Casas, quien dijo adiós al cargo en los últimos días de 2016.

Negó tres veces, como una trasunta de San Pedro en versión aconfesional, que Casas haya incurrido en incompatibilidades como secretaria autonómica. Igualdad tramitó procedimientos de Dependencia en los que Casas había participado previamente como abogada denunciante de la Generalitat. La número dos de la conselleria debía desentenderse de asuntos en los que previamente había oficiado como abogada. La diputada del PP María José Català interrogó a Oltra sobre si su número dos había actuado correctamente mientras era alto cargo. Igualmente, la popular le preguntó por el «reingreso» de Casas en la actividad privada, sobre lo cual, Catalá indicó que «con la señora Casas Compromís ha inventado un nuevo concepto que va más allá de las puertas giratorias en la administración: las puertas rotatorias, pues comunican unos despachos con otros sin abandonar ninguno».

Oltra, un punto crispada (Català le advirtió de que «se está quedando sola»), afirmó que «Casas puso en marcha todo aquello que ustedes. dejaron por hacer, puso orden».

«Han llegado sentencias a su nombre, pues claro, pero no ha intervenido ni hay ninguna incompatibilidad por mucho ruido que pretendan hacer. Sé que no lo entienden, que una persona tiene un despachito, llega al Consell, se va a petición propia y vuelve a su despachito. Lo que hace la Ley de Incompatibilidades es para gente como ustedes, que acaban en Iberdrola. Lo normal es volver a tu faena. Casas vuelve a su trabajo, efectivamente, y no incurre en incompatibilidad ninguna», indicó Oltra.