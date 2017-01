Compromís anuncia un pacto en Imelsa con el PSPV a espaldas de Rodríguez

Las reuniones mantenidas entre Compromís y PSPV han dado sus frutos. Los nacionalistas anunciaron ayer que sus socios de gobierno en la Diputación de Valencia han aceptado su propuesta de mantener una cogerencia para dirigir la nueva Imelsa. Un pacto que pasa por recuperar la estructura inicial planteada por ambas formaciones de compartir la gerencia de la empresa pública Divalterra. Una postura a la que se opone Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación, que no ha participado en las negociaciones finales de las dos formaciones. Pero los socialistas niegan que se haya cerrado ya un acuerdo definitivo. Fuentes del PSPV aseguran a este diario que la posición del partido sigue siendo la misma que ha defendido Rodríguez. Dejar a Agustina Brines, la cogerente de Compromís, en el cargo y con la facultad de autorizar por sí sola gastos de hasta 140.000 euros de manera temporal . Actualmente tan sólo está capacitada para hacerlo con aquellos que no sobrepasen la barrera de los 18.000 euros. Paralelamente a este proceso, introducirían la figura de un consejero delegado con atribuciones similares a las de la cogerente. Un cargo que sería asumido por uno de los diputados socialistas en lugar de una persona externa a la corporación provincial. En el momento en que el esta figura fuera creada la representante de Compromís perdería la facultad de autoriza gastos de hasta 140.000, una responsabilidad que a partir de ese momento recaería de forma compartida entre los dos cargos.

Compromís se ha negado a aceptar la propuesta de sus socios porque consideraban que incumplía el acuerdo de gobierno firmado para desalojar al PP de la Diputación. Fuentes del partido nacionalista sostienen que no se pueden cambiar las reglas de juego a mitad partido e insisten en que la responsabilidad no puede recaer únicamente en ellos. El asumir de forma conjunta la gestión de Divalterra fue uno de los puntos firmados en el acuerdo de gobierno y desde la coalición aseguran que ha dado buenos resultados en cuanto a gestión. Además, inciden en que no es que no nos vean capacitados para asumir solos las riendas de la nueva Imelsa sino que «la corresponsabilidad tiene que ser compartida». Esto se debe principalmente a que con la propuesta de los socialistas la mayor parte de la responsabilidad recaería sobre Compromís, lo que ellos definieron en su día como «un regalo envenenado». Un consejero delegado de la empresa, un puesto que sí o sí tendría que estar ocupado por un diputado provincial, dispondría de más poder que la gerente, según la versión de la coalición, mientras que ésta sería la única que podría firmar la disposición de fondos, con el riesgo que ello conllevaría en el caso de que se pudiera producir algún tipo de irregularidad

El presidente de la Diputación de Valencia subrayó el pasado martes después de la reunión del consejo de administración de la nueva Imelsa que la entrada o no de un nuevo cogerente era algo que se valoraría «con el tiempo». Ayer, tan sólo un día después de estas declaraciones, Compromís anunció el hipotético acuerdo de las dos formaciones. Un pacto fruto de unas negociaciones que se habrían llevado de espaldas a Rodríguez, ya que son las direcciones orgánicas de los dos partidos las que han mantenido el contacto para alcanzar un pacto en la empresa de la Diputación de Valencia. La relación del presidente con la dirección orgánica del PSPV no va mucho más allá de la cordialidad. Rodríguez mantiene un abierto enfrentamiento con lo que se conoce como el «clan de Gandia» que encabezan Alfred Boix y José Manuel Orengo, ambos destacados dirigentes socialistas.

Reformar o no la dirección de Divalterra es un asunto en el que los dos miembros del gobierno no se han puesto de acuerdo desde la salida del cogerente Victor Sahuquillo. El papel del responsable socialista fue puesto en duda con varios casos que han salido a la luz en los últimos meses. El último de ellos, desvelado por LAS PROVINCIAS, el cargo a la administración de 252 euros en bebidas alcohólicas, que fue el punto final de su gerencia en la empresa pública.

Críticas del PP

La portavoz popular de la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, arremetió ayer contra el gobierno provincial por la gestión de la nueva Imelsa y el cese del exgerente Victor Sahuquillo. Contelles aseguró que «las desavenencias entre PSPV y Compromís están perjudicando gravemente a la empresa pública Divalterra, especialmente a los 700 trabajadores y sus familias que viven con incertidumbre los bandazos de la gestión». La portavoz popular censuró que PSPV y Compromís hayan venido el cese de Sahuquillo como una dimisión cuando fue un despido por el que se ha cobrado una indemnización. «Los 22.969 euros que ha abonado la empresa pública para el despido del socialista, suponen una gratificación económica a su mala gestión con el dinero de todos y deja en entredicho al mismo presidente de la Diputación» indicó Contelles. Para la líder del PP lo que ha intentado el gobierno provincial ha sido «confundir a la opinión pública» ya que «Si la dimisión no se ha producido, el Sr. Sahuquillo no ha asumido ninguna responsabilidad de las múltiples irregularidades señaladas por las dos auditorías».

La respuesta a las acusaciones del PP no se hizo de esperar. Fuentes socialistas defendieron que a «Mari Carmen Contelles y a Rafael Soler les debería dar apuro sólo mencionar la antigua Imelsa, teniendo en cuenta que toda la anterior cúpula, del PP, acabó detenida y el 25% del actual grupo popular tiene una causa penal abierta».