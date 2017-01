El presidente de la AVL urge a Les Corts y al Consell a que abran la nueva RTVV

El presidente en funciones de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) defendió ayer la urgencia de que la nueva radio televisión valenciana vea la luz. «Es una necesidad que tenemos, una televisión en valenciano, cultural, que como pueblo nos lleve hacia arriba», señaló, y consideró que se trata de algo que debería «hacerse ya, pero bien hecha, sin meter la pata».

El máximo dirigente de la Acadèmia se pronunció en estos términos ante los medios de comunicación tras entregar la Memoria de 2015 de la institución al presidente de Les Corts, Enric Morera, al ser preguntado sobre la futura radiotelevisión valenciana.

«Este es un país que o vertebra la televisión o estará invertebrado», indicó, para añadir que «lo que pasa en Orihuela, los señores de Morella en la vida se enterarán porque no saldrá nunca en las noticias, por tanto, o lo vertebramos mediante una radio y una televisión o no hacemos nada», manifestó, al tiempo que lamentó que la Comunitat no aparezca en los medios nacionales a diario «salvo que ocurra una tragedia».

El presidente de la institución normativa del valenciano afirmó que la AVL siempre ha apostado desde la primera línea por la defensa de unos medios de comunicación públicos en valenciano, y así lo demuestra el hecho de que él mismo estuviera «intentando salvar la cosa» cuando se estaba cerrando la antigua RTVV. Ferrer pidió que la reapertura del nuevo ente autonómico se haga «con sentimiento, tranquilidad y bien hecha», e instó a no correr para luego caer «en el abismo», pero reclamó, por otra parte, que se haga «ya».

Ferrer tiene equipo en la AVL

Durante su comparecencia, Ferrer también aseguró que volverá a presentarse como candidato a la presidencia de la AVL, como adelantó este periódico a comienzos de mes, y que competirá por el cargo el próximo 3 de febrero con Josep Palomero, actual vicepresidente de la institución. Ambos volverán así a postular a dirigir el ente normativo después de que ninguno lograra la mayoría necesaria de 11 votos entre el total de 20 miembros en la votación del pasado 23 de diciembre.

Ferrer confirmó que se presentará «con el mismo equipo» y que tendrán enfrente a Palomero, que «postulará solo». Remarcó que los dos son «amigos y compañeros» y agregó estar convencido de que «vamos a ganar». En plural.

Aunque las candidaturas sean individuales, el presidente en funciones de la AVL tiene afines entre los aspirantes a ocupar los distintos cargos en la Junta de Gobierno del ente y no guarda reparo en reconocerlo. Se trata de Joan Rafael Ramos, director del Institut Universitari de Filologia Valenciana, que optará a la vicepresidencia junto a Antoni Ferrando, académico desde 2001; Verónica Cantó, que ocupa la secretaría actualmente y se presentará en solitario a la reelección salvo sorpresa de última hora, y Artur Ahuir e Immaculada Cerdà, quienes competirán con Àngel Calpe y Honorat Ros por los dos puestos de vocales.

El plazo para presentar candidaturas expira el próximo martes y, hasta la fecha no se ha producido ninguna novedad con respecto a la convocatoria anterior.

Sí al requisito lingüístico

El presidente en funciones de la AVL también defendió ayer la inclusión del requisito lingüístico para el acceso a la función púbica. Consideró que, aunque es «necesario analizarlo y estudiarlo bien», sería conveniente introducirlo en la ley de la función pública, pues cree que debería exigirse en un 99% de los casos. Ferrer entiende que «un neurocirujano que está operando, igual no hace falta que domine perfectamente el valenciano», pero sí «un señor que tiene que atender o un médico» de atención primaria, porque, a lo mejor, el usuario o paciente no sabe explicarse de otra forma.