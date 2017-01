El mestizaje del Consell sufre una nueva fractura, esta vez en Justicia

Gabriela Bravo, consellera de Justicia, y Ferran Puchades, su secretario autonómico y número dos del departamento, son juristas. Hasta ahí las similitudes. La fiscal exportavoz del Consejo General del Poder Judicial ha realizado gran parte de su carrera en Madrid. El secretario judicial en los tribunales de Alzira fue secretario de Organización del Bloc y es un nacionalista clásico. Su talante y trayectoria profesional y sus respaldos políticos son bien distintos, y su percepción de la futura Ley de Empleo Público, la nueva normativa que regulará la actividad de los miles de funcionarios de la Generalitat, también. La confección del borrador legislativo se está alargando más de lo previsto a causa de unas discrepancias que desde la propia Justicia admiten que «van para largo». De este modo, el famoso mestizaje entre altos cargos de PSPV y Compromís presenta una nueva grieta. Otra más. Anteriormente, el desencaje provocó importantes choques en Economía, Sanidad y Agricultura.

Los desencuentros (por falta de conexión personal pero, sobre todo, por discrepancias en la gestión de asuntos clave como el reciclaje de envases o los horarios comerciales) propiciaron que, de momento, dos secretarios autonómicos hayan abandonado sendas consellerias. En la de Sanidad, Dolores Salas, propuesta por Compromís, dimitió tras conocerse su vinculación con la fundación que había contratado a su hija, lo que propició que la consellera socialista Carmen Montón exigiese que diera explicaciones públicas que nunca dio. En Economía, la socialista María José Mira fue trasladada a Hacienda por sus reiterados enfrentamientos con Climent, conseller nacionalista. Igualmente, un tercer secretario autonómico, el de Medio Ambiente (Julià Àlvaro, de Els Verds), ha visto cuestionada su autoridad e influencia tras el freno de la ley de envases y la destitución de dos cargos de Els Verds, el partido de Àlvaro, que la consellera Cebrián ha sustituido por dos personas de Iniciativa, partido liderado por Mónica Oltra, para disgusto de la formación ecologista. Los tres consellers implicados en la pelea (Montón, Climent y Cebrián) han quedado seriamente tocados. Bravo y Puchades están coleccionando roces que pueden acabar como el resto de broncas mestizas en la cúpula de las consellerias.

«Debate interno»

Bravo tenía intención de presentar ayer el borrador del anteproyecto de Ley de Empleo Público. Finalmente, el documento se ha trasladado a las consellerias con el fin de que ofrezcan sus aportaciones sin la prevista puesta de largo ante los medios de comunicación. A última hora de la tarde todavía estaban recibiendo aportaciones de la Conselleria de Sanidad, mientras que el sector de Compromís consideraba que el texto todavía no está maduro, había que pulir «flecos» que generan «debate interno», según fuentes de la Conselleria de Justicia, que lleva cerca de un año negociando con sindicatos que, entre ellos, también están enfrentados. Intersindical, afín a Compromís, presiona hacia un lado. UGT, cercana a PSPV, ejerce también su influencia. Fuentes vinculadas a la negociación indican que las discrepancias sobre el valenciano son «la excusa» para continuar con un enfrentamiento que tiene como asunto de fondo la configuración de la EVAP (Escola Valenciana d'Administració Pública), ente que sustituirá al IVAP.

La estructura orgánica y funcional del ente, así como sus competencias, están por definir y, sobre todo, por repartir. Quien controle el EVAP dominará la puerta del empleo público valenciano. La selección de la plantilla de la Generalitat es un asunto capital para partidos y, especialmente, sindicatos precisamente en un momento decisivo para renovar las plantillas de la Administración autonómica. Desde el principio de la legislatura, el Consell ha advertido que durante el próximo lustro se jubila buena parte del funcionariado. Hay que renovarlo, convocar oposiciones y formar al personal, y ahí está el meollo de la cuestión. El artículo 13 del anteproyecto anuncia la creación del EVAP, define sus competencias y avanza la posibilidad de que asuma más poder e independencia.

Ofensiva nacionalista

Mientras se dirime quién controlará el EVAP y cómo se organizará, los altos cargos nacionalistas en la Conselleria de Justicia han intentado reabrir el debate sobre el requisito lingüístico que debe exigirse, o no, a los funcionarios. Fuentes del departamento admiten que las discrepancias no se han resuelto. A pesar de los acuerdos firmados y de textos ambiguos que dan la posibilidad de ser interpretados. Desde UGT se defiende que no se puede imponer el valenciano como una condición inexcusable para acceder a las plantillas públicas, sino que debe ser un mérito, y entienden que ya se había alcanzado un acuerdo sobre ello. Fuentes vinculadas a la conselleria señalan que Puchades pretende reabrir ese debate, algo en lo que ayer fue apoyado por sindicatos y asociaciones nacionalistas afines a Compromís.

Intersindical Valenciana emitió ayer un comunicado donde se exige al Consell que la nueva ley de función pública valenciana recoja la competencia lingüística para el acceso y la provisión de puestos de trabajo como «fórmula para garantizar la igualdad lingüística en el ámbito de las administraciones públicas y el derecho de los ciudadanos y a expresarse con normalidad en la lengua de su elección». Asimismo, la entidad recalca que «no aceptará ninguna rebaja en esta reivindicación histórica». No es casual que también ayer Acció Cultural del País Valencià (ACPV) reclamase al Gobierno valenciano que incluya la competencia lingüística en la nueva normativa. A la petición se sumó el presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramón Ferrer, quien consideró que el requisito que debería exigirse en un 99 % de los casos. «Pretenden reinterpretar el acuerdo», advierte uno de los negociadores enfrentado a los nacionalistas.