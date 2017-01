González Pons advierte de que Puigdemont tiene el apoyo de la extrema derecha

valencia. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, advirtió ayer de que el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, tiene el apoyo de la extrema derecha europea, que cada vez ve con «más alegría» todos sus movimientos porque defienden «romper un poco más la UE». Estas declaraciones se producen un día antes de que Puigdemont dé una conferencia en Bruselas en un acto que no es institucional sino privado -en las instalaciones del Parlamento Europeo- y en el que no habrá «ninguna autoridad presente». El presidente catalán no visita Bruselas de manera oficial sino a título particular. Por eso, igual que se ha reservado una sala podría haberse alquilado «la de un bar».

Según González Pons, en Bruselas «cada vez se entiende menos» la actitud de Carles Puigdemont y de los independentistas catalanes porque «lo que plantean es se ve como un nuevo Brexit, a España y a la UE». Por eso la tesis del independentismo catalán «cada vez tiene más aliento en la extrema derecha» integrada por el británico eurófobo Nigel Farage o el francés Jean Marie Le Pen. Un Brexit como el de Gran Bretaña en Cataluña «lo que ayudaría es a romper un poco más una Unión Europea que en este momento no está pasando por su mejor instante», opinó el eurodiputado del PP.

Agramunt, reelegido

El senador valenciano del PP Pedro Agramunt, por otra parte, fue reelegido ayer presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa al ser el único candidato a presidir durante este año la Cámara que reúne a diputados y senadores de 47 Estados europeos. Agramunt confirmó que preserva sus prioridades del pasado año: mantener los valores occidentales frente al terrorismo, atender las crisis migratorias y de refugiados y afrontar el auge de populismos.