Continúa la guerra Rivera-Punset

«La llamamos el caballo de Domecq. Va por donde quiere y dice lo que quiere. Así acabaremos». Esto decía ayer el portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Alexis Marí, de su futura esposa, la eurodiputada del partido naranja Carolina Punset, durante una entrevista en la cadena SER. Ella está siendo protagonista los últimos días por sus duras críticas a la dirección nacional de C's y no parece que le quite el sueño las consecuencias que ello puede acarrearle dentro del partido. Se lo toma con humor junto a su pareja, como dejaron patente en la charla radiofónica. Ambos relataron su historia de amor con todo lujo de detalles y entre el empalago les dio tiempo también para referirse a Albert Rivera. «Le hemos invitado a la boda, pero le coincide con el congreso del partido -es el próximo 4 de febrero-. No ha contestado aún», confesaban entre risas los enamorados al ser preguntados por el líder de la formación.

Punset reconoció que para ser candidata a presidir la Generalitat en 2015 por la formación naranja exigió rodearse de exmiembros de UPyD, porque «no me fiaba de los de Ciudadanos». «¿Y ahora sí se fía?», le preguntaron en el programa de radio. «Las estructuras orgánicas de UpyD eran mucho más serias y en general mucho más idealistas y menos oportunistas que las de C's. Sigo fiándome más de los de UpyD que de los de C's», contestó la exportavoz en Les Corts. Aunque Punset sostenga que sus reprobaciones no van dirigidas directamente al presidente de Ciudadanos y que todo es una interpretación de la prensa, Rivera demuestra que sí se lo ha tomado como un ataque frontal contra él. En rueda de prensa, calificó ayer de «comentarista» a la eurodiputada y le dijo que si ahora ya no tiene las mismas opiniones que expresaba cuando estaba en la Ejecutiva del partido -dimitió el pasado mes de octubre-, que se presente a las primarias y le dispute el liderazgo.

«Si alguien se quiere presentar y tener una propuesta alternativa, si quiere votar distinto a lo que ha votado durante mucho tiempo en la Ejecutiva de mi partido y quiere cambiar de rumbo, pues que lo diga y que se presente», señaló Rivera. «Lo honrado es presentarse, tener un equipo y un proyecto», subrayó el líder de la formación naranja.

«En ese caso, se podrá debatir sobre distintos modelos de partido y también sobre los acuerdos con otras fuerzas políticas, por si alguien piensa que hay que pactar con Compromís en vez de con el PP o con el PSOE». Pero «si no se presentan, yo no puedo hacer de comentarista de los comentaristas», añadió. La eurodiputada ya confirmó el pasado viernes que no se presentará como alternativa.

«Aunque me cueste el cargo»

Punset denunció el domingo a través de su cuenta de Twitter que cargos públicos de su partido habrían llamado a afiliados para dirigir su voto en el proceso de designación de compromisarios que tuvo lugar durante todo el fin de semana en la formación naranja. Unas acusaciones que le llevaron a protagonizar diversos encontronazos con dirigentes de su partido.

Y el pasado viernes, en una rueda de prensa arropada por el propio Marí y varios diputados de Ciudadanos en Les Corts, la eurodiputada también se despachó agusto con la cúpula de la formación. Les acusó de pretender convertir la formación en «marca blanca y mala del PP» tras el congreso del próximo febrero, con la renuncia a la socialdemocracia en el ideario y censuró el acuerdo entre Rivera y Rajoy para que el segundo fuera investido presidente del Gobierno.

Dijo que el «cáncer» de C's está en su sistema orgánico, porque quienes ocupan los cargos lo hacen por «oportunismo político» y señaló que es difícil dar la cara para discrepar de la línea oficial. «No puedo dejar de exigir que el partido funcione bien, a pesar de que eso me cueste la carrera política en él», reivindicó.