El acusado de matar al boxeador Roberto Larralde se defiende: «Era mi amigo»

José Ramón Vega, acusado de ser el autor material de la muerte de Roberto Larralde, ha negado este martes los hechos en la primera declaración dentro del juicio que por este caso se sigue en la Audiencia Provincial.

Ante el tribunal Vega se ha negado a responder a la acusación y a la Fiscalía así como al resto de letrados y sólo ha querido prestar testimonio ante su propio letrado defensor.

Ha sido ahí donde ha asegurado con tono pausado: «No maté a Roberto (Larralde)». En sus afirmaciones ha ido incluso más lejos advirtiendo que «Era mi amigo no se me pasaría por la cabeza (matarle)».

Hacían cosas juntos

Ante la atenta mirada de la sala José Ramón Vega ha reconocido que conocía a todos los implicados en este caso y asegura que hacían «cosas juntos», la víctima y él, fuera de prisión.

Como ejemplo de esas «cosas juntos» ha citado el dar «palos de droga» junto con Roberto. Unos «palos» que consistían en engañar a traficantes con dinero falso.

Además ha advertido que cuando llegó a la «gravera había dos personas» y en ese instante saludó a uno y sonreía y hablaron uno o dos minutos.

Uno de los le dijo -según ha asegurado- que se fuera, que no estaba en condiciones porque estaba drogado y que se le daría la parte del golpe igual que al resto.

Fumaba heroína

«Me volví y paraba cada poco a fumar heroína, cada 20 minutos más o menos», también ha remarcado. Entonces regresó al Bar Granada (donde según los autos tal y como sostiene la Fiscalía se fraguó la muerte del exboxeador) y allí se metió rayas, jugó a la máquina, comió sardinas y alubias».

«Se fue a la una y fue a fumar con dos amigas y luego al Sultán, un prostibulo», sentenció. Incluso ha advertido que pensó que había llegado a casa a las cinco pero eran las tres y media según la policía y su mujer.

«Yo le habría tirado a un pantano»

Ante su abogado también ha advertido que cuando la Policía le preguntó por Roberto Larralde al día siguiente no quiso decir nada porque tenía miedo que se descubriera lo del palo de chocolate y que no sabía que Roberto Larralde estaba muerto

«Si le hubiera matado yo le hubiera metido en un plástico, le meto en la furgoneta y le tiro a un pantano. Yo sería capaz de hacer un agujero muy grande en cinco minutos y enterrarle y no se entera nadie, no hubiera hecho ese estropicio», ha remarcado al ser cuestionado por la localización del cuerpo en una zona de escombros.

El acusado ha asegurado no haber comprado la pistola a Antonio Gabarri, por lo que cree que el otro encausado «miente por presión de la familia». No entiende por qué pero él ve algo «muy sospechoso».

«Me siento utilizado»

Además, se siente «utilizado», aunque no sabe si por Julio, por otros, o por los que se quedaron con Roberto el día del crimen. «Cuando me dijeron de la muerte no sabía ni dónde meterme, me impresionó mucho», ha señalado a las preguntas de su abogado.

«Era mi amigo y tenía buena relación con su hermano, Gabriel, y nunca tuve un problema con la familia Larralde», se ha excusado el presunto asesino. «Soy padre también, no puedo matar a un amigo por la espalda», ha finalizado entre sollozos su declaración José Ramón Vega Martínez.