Punset cuestiona la elección de compromisarios en Ciudadanos

valencia. La eurodiputada de Ciudadanos Carolina Punset denunció ayer que cargos públicos de su partido habrían llamado a afiliados para dirigir su voto en el proceso de designación de Compromisarios que ha tenido lugar durante todo el fin de semana en la formación naranja. Punset, que esta semana confirmó que no se medirá a Albert Rivera en las primarias para elegir presidente del partido, protagonizó ayer diversos encontronazos con cargos de su partido por la designación de compromisarios. Uno de ellos fue el diputado nacional por Valencia Vicente Ten, que replicó a la denuncia de Punset y sostuvo que no se sentía ofendido por el comentario de la eurodiputada y que esperaba que los afiliados de C's votaran en conciencia. «¿Ni ofendido ni aludido no, Vicente?», replicó la eurodiputada. «Lo digo por eso tan tonto llamado Ley de Datos», zanjó Punset.

El sábado Punset denunció que el mal funcionamiento de la web habilitada por su partido para el voto electrónico había impedido que «miles» de afiliados haya podido votar a los casi 600 compromisarios de la asamblea que la formación celebrará en febrero. De hecho, Ciudadanos decidió a última hora ampliar el plazo para elegir a los cerca de 600 compromisarios que participarán en el congreso que celebra el partido en febrero. El proceso de votación telemática debía terminar este domingo a las 22.00 horas, pero finalmente los militantes podrán votar hasta las 9.00 horas de hoy.

La pareja sentimental de Punset, Alexis Marí, también pareció deslizar una crítica al proclamar en una red social un enigmático «de los que invitan a salir, cuando están grabados amañando».