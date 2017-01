Un año del caso Imelsa

Hace aproximadamente un año, Alfonso Rus esperaba ser detenido. Lo único que ignoraba era el día. Con esa parcial incertidumbre había vivido los últimos meses; desde que se anunció que la Fiscalía había denunciado los tejemanejes de Marcos Benavent. El papel de la diputada Rosa Pérez (EU) y las grabaciones que le entregó el suegro del gerente de Imelsa resultaron decisivas. Más tarde, el arrepentimiento de Benavent haría inevitable la caída de la supuesta «organización criminal» que lideraba Rus. Con él, lo hicieron sus lugartenientes Emilio LLopis y el vicepresidente Juan José Medina. Máximo Caturla y David Serra, junto a conocidos empresarios, completaban el listado de 'ilustres' que participaban en lo que todos vaticinaron entonces como el mayor caso de corrupción de la historia. Casi por accidente, apareció también el blanqueo de dinero en el Grupo Municipal del PP, asunto que absorbió toda la expectación mediática ante la imputación de todos los concejales del PP y finalmente también de la exalcaldesa Rita Barberá.

Hoy, un año después del terremoto social que supuso la operación policial en la Comunitat, la realidad es que la investigación sigue todavía, en líneas generales, en un estadio intermedio. Todavía faltan numerosos informes de la UCO y algunas fuentes judiciales lamentan las carencias informáticas con la que cuenta el juez instructor como, por ejemplo, un programa informático que permita el escaneo de la documentación y la búsqueda de términos.

La marcha de la investigación también ha generado alguna fricción de las partes con el magistrado, dedicado en exclusiva a este asunto. Por ejemplo, la denegación de algunas diligencias, la aceptación inicial de Rosa Pérez como acusación o los sobreseimientos a algunos empresarios y a otros investigados en una fase muy embrionaria del procedimiento, según lamentan otras fuentes.

Pieza blanqueo

Una causa que no deja de complicarse y sigue secreta

La pieza, de entrada, más sencilla. Pero no deja de complicarse. La investigación inicial era por el blanqueo de 50.000 euros del PP de Valencia en las elecciones de 2015. Sólo este particular sumaba casi medio centenar de investigados entre concejales, asesores y excolaboradores. Y, además, con el PP como persona jurídica, un hecho insólito por un delito como este. Las pesquisas se ampliaron a un delito electoral, la financiación ilegal, y el exvicealcalde Alfonso Grau también se vio atrapado en el asunto. Por último, la llegada de más documentación llevó al juzgado a retrotraer la investigación a las elecciones de 2007. El desenlace temporal de esta pieza es incierto. No obstante, las fuentes consultadas sostienen que existen indicios más que suficientes para que los cargos populares terminen sentándose en un banquillo.

Amaños en el Ayuntamiento

La trama de Benavent y la concejal Alcón

Las grabaciones del exgerente de Imelsa revelaron el supuesto reparto de comisiones entre la concejal de Cultura y Benavent. Se han encargado informes periciales sobre las adjudicaciones bajo sospecha. Se trata de la rehabilitación de las torres de Quart, de varios puentes de Valencia y de la construcción y explotación del centro Cultural La Rambleta y contratos de La Mostra.

Irregularidades en Imelsa

El call center de la asistencia tributaria

Otro de los asuntos que se investiga dentro de la macrocausa es el amaño del call center de la Diputación. El centro, adjudicado por más de dos millones de euros, no cumplió eficazmente su tarea. Al parecer, miles de llamadas dejaron de atenderse. Existe un informe de la consultoría PwC en el que detalla que la mercantil Servimun no estaba utilizando sus recursos y que, además, no formaba a los trabajadores. Al parecer se favoreció a esa empresa por orden de un directivo de Imelsa, amigo del suegro de Benavent.

Los zombies de Imelsa

Nóminas de regalos y la polémica de los asesores

Las contrataciones irregulares en Imelsa -personas que cobraban una nómina y no acudían a trabajar- ocupan otra de las piezas judiciales. En este punto, también se dirime la responsabilidad de la contratación de asesores por parte de los diputados provinciales. Es ahí, donde todos los grupos políticos sin excepción, al parecer, aprovecharon para contratar a personas que, en realidad, se dedicaban a trabajar en otros asunto, por ejemplo, del partido, según las conclusiones de los informes de la UCO.

Los contratos en Ciegsa

Empleados fantasma en la empresa de los colegios

La misma operativa que en Imelsa, pero en Ciegsa. Aquí, algunos de los beneficiados disponían de contratos de alta dirección. Rus lo ha negado todo. Pero Caturla sí ha admitido que los nombres de estos empleados de confianza venían impuestos por la dirección del PP.

El blanqueo de Rus

Piden colaboración a Brasil para seguir el dinero

Anticorrupción quiere averiguar quién se encuentra tras la sociedad Geneva Patrimonial así como las propiedades o cuentas de las que dispone. Esta sociedad pertenece en su totalidad a otra firma española Geneva Fondo Inmobiliario, controlada por Alfonso Rus. Una de las sospechas es que las supuestas comisiones por el amaño de adjudicaciones se canalizaron hasta Brasil para la compra de propiedades.

La causa muy probablemente deparará más sorpresas. Falta profundizar en el cobro de comisiones por la construcción de colegios. De igual modo que concretar los indicios de la Guardia Civil al respecto de la financiación ilegal del PP de la Comunitat, que supuestamente implicaba a Francisco Camps, Gerardo Camps y Alejandro Font de Mora, entre otros.