Punset acusa a Ciudadanos de ser «la marca blanca y mala del PP»

valencia. La eurodiputada de Ciudadanos Carolina Punset, que abandonó la Ejecutiva del partido el pasado octubre, confirmó ayer que no será candidata a presidir el partido, pero eso no fue impedimento para que acusara a la actual dirección, con Albert Rivera a la cabeza, de pretender convertir la formación en «marca blanca y mala del PP» tras el congreso del próximo febrero, con la renuncia a la socialdemocracia en el ideario. Además, la exportavoz del partido naranja en Les Corts, criticó lo que considera un abandono del combate firme contra el nacionalismo y el «oscurantismo» con el que, a su juicio, funciona Ciudadanos internamente.

En una rueda de prensa en Madrid y acompañada por distintos cargos públicos de C's en la Comunitat Valenciana y en Málaga, incluido el portavoz en el Parlamento valenciano, Alexís Marí, y otros diputados del grupo parlamentario, Punset aclaró que no va a presentar una candidatura a la presidencia del partido. Tras reflexionar sobre ello, finalmente ha decidido no concurrir a las primarias porque no tiene esa «ambición». Asimismo, añadió que no posee conocimiento de que ningún otro afiliado vaya a competir con Rivera por liderar Ciudadanos en la votación que se celebrará el último fin de semana de enero.

El próximo 4 de febrero, la eurodiputada no asistirá en Madrid a la cuarta asamblea de Ciudadanos, tiene una buena excusa. Lo hará porque justo ese día celebra su boda con el propio Alexis Marí, que ayer la arropaba en la capital de España. Ambos se unirán en matrimonio en una ceremonia civil, que albergará el edifico 'Veles e Vents' de la Marina Real de Valencia y será oficiada por el alcalde de la ciudad, Joan Ribó.

Al enlace están invitados el presidente del Consell, Ximo Puig, la vicepresidenta del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, y el presidente de Les Corts, Enric Morera. También han recibido el tarjetón los portavoces de todos los grupos del Parlamento valenciano, algunos diputados y varios consejeros del Ejecutivo.

Aunque rechace la gestión de Rivera y su estrategia, Punset considera que es «un buen presidente» y con «un talento político extraordinario». Lo que no le parece bien es que el líder de C's y los suyos contesten a los militantes críticos que lo que tienen que hacer es concurrir a las primarias: «Le molesta que alguien diga lo que piensan los afiliados» y, en vez de afrontarlo, intenta «eximirse de su responsabilidad».

«Cambio de rumbo»

La exparlamentaria en Les Corts hizo un llamamiento a los afiliados de la formación naranja para que se sumen a su «crítica leal» y «constructiva» a la dirección por lo que calificó de «deriva equivocada», para convencerles de que es necesario un «cambio de rumbo». Concretamente, lamentó que el nuevo ideario que la dirección de Ciudadanos propone aprobar en el congreso de febrero ya no diga que el partido se nutre del «socialismo democrático» y tan solo hable de «liberalismo progresista», un cambio que ha sido contestado por los afiliados en varias de las enmiendas presentadas.

Según Punset, desde hace un año y medio «están intentando convertir a la formación en marca blanca y mala del PP», y eso ahora pretenden plasmarlo en el documento de valores. A su juicio, esto es un «fraude ideológico», porque «renunciar a la socialdemocracia» y centrarse en el espacio liberal supone «excluir al centro izquierda», tanto en la militancia como en el electorado. Asimismo, le parece «un error estratégico», dado que ese espacio «ya está cubierto por el PP». «Lo que se necesita en este país» es, según ella, un partido «de centro o centro izquierda que no esté vendido a los nacionalismos».

Argumentario de Twitter

A Punset tampoco le parece acertado definir a Ciudadanos con términos «ambiguos» como «demócrata» o «progresista». «Por no molestar, estamos cayendo en una terminología con la que acabaremos dándole igual a todo el mundo», advirtió, señalando que el discurso de C's ha pasado de ser «valiente» y elaborado por intelectuales a ser «un argumentario de Twitter y empresas de comunicación» hecho de «frases huecas».

La eurodiputada censuró el acuerdo entre Rivera y Rajoy para que el segundo fuera investido presidente del Gobierno y dijo que el «cáncer» de C's está en su sistema orgánico, porque quienes ocupan los cargos lo hacen por «oportunismo político». También señaló que es difícil dar la cara para discrepar de la línea oficial y espera que tras sus declaraciones no haya «represalias» contra ella ni contra quienes la acompañaban. «No puedo dejar de exigir que el partido funcione bien, a pesar de que eso me cueste la carrera política en él», dijo.