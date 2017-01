La Diputación de Valencia frena la fiscalización del personal por la presión sindical

La Diputación de Valencia tiene pendiente aprobar definitivamente su presupuesto. Está en fase de alegaciones. Salió adelante en el pleno de finales de diciembre, pero en él se incluía, de rondón y a través de las bases de ejecución, una serie de puntos con los cuales se incrementó la fiscalización a la hora de contratar personal. Sin embargo, los sindicatos se dirigieron a la institución provincial, y han amenazado con presentar alegaciones, lo que ponía en serio riesgo las cuentas de la institución para el presente año. Fruto de la presión sindical, el pasado martes, en la Comisión de Hacienda se acordó cambiar tres puntos de las bases, aquellos en los que la intervención había incrementado los requisitos previos a la hora de tramitar gastos de personal en función de las contrataciones en la plantilla.

En el presupuesto se había incluido un punto que señalaba que debería producirse la «fiscalización previa de la propuesta de bases de selección de personal». Ese control a priori desencadenó la reacción de los sindicatos, que acudieron al equipo de gobierno de la Diputación de Valencia y le advirtieron de que introducir esos controles suponía anular o condicionar la negociación laboral. En definitiva, una injerencia en su territorio, un conflicto que incluso se trasladó al presidente de la Diputación, el socialista Jorge Rodríguez.

Al aviso se añadió que, de seguir adelante con esas bases de ejecución, ellos alegarían contra el presupuesto, lo que obligaría a iniciar un proceso que impediría poner en marcha las cuentas. Por todo ello, tres semanas después de su aprobación, se ha producido una modificación que encierra varias pugnas internas en la corporación provincial: la batalla entre partidos por las competencias y el enfrentamiento entre los organismos de control interno y los departamentos de contratación de una institución con cerca de 1.200 trabajadores.

La judicialización de la actividad de todas las administraciones, con especial incidencia política en la Diputación de Valencia, ha propiciado que los interventores anden con pies de plomo a la hora de poner su firma en cualquier expediente. De ahí que se incluyese en las bases presupuestarias un endurecimiento de las condiciones para seleccionar al personal. Para los sindicatos, el cambio de coyuntura supone una «usurpación de competencias» por parte de la corporación, «en detrimento de la competencia sindical», un territorio que las organizaciones de trabajadores se han propuesto defender con uñas y dientes.

Los sindicatos consideran que la fiscalización propuesta en las bases de ejecución presupuestaria «resta agilidad a la gestión en materia de selección de personal», según explicaron a LAS PROVINCIAS fuentes conocedoras de los argumentos manejados durante el conflicto. La cuestión del exceso de burocracia es un argumento recurrente en todas las administraciones donde se están intentando incluir medidas de fiscalización y transparencia.

Además, según fuentes de la oposición señalan que entre los diferentes diputados con responsabilidades de gobierno «hay una guerra para ver qué partido manda». La relación entre PSPV, Compromís, EU y Podemos pretende ser fluida, aunque los hechos se empeñan en señalar serias rivalidades. Las atribuciones de la vicepresidenta María José Amigó, de Compromís, están poco definidas, y la dirigente nacionalista lucha por un espacio político que a veces le lleva a colisionar, por ejemplo, con otra vicepresidenta, Rosa Pérez Garijo, de EU. Entre Compromís y PSPV también hay una seria disputa sobre quién establece los criterios sobre la política de personal, competencia de los socialistas en la que los nacionalistas intervienen siempre que pueden.

Según el acuerdo planteado en la Comisión de Hacienda celebrada el pasado martes y al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, las bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2017 se sustituyen por las establecidas el año pasado porque «no se dan las circunstancias técnicas para su aplicación». El lenguaje administrativo se traduce en que los requisitos que exigen los interventores para dar el visto bueno a la tramitación de los gastos de personal son demasiado estrictos como para cumplirlos sin invadir las competencias que se arrogan los sindicatos.

Igualmente, en la comisión se consideró que «en tanto que no se someta a consenso, no se considera oportuno modificar las bases» de ejecución, argumento, el de la falta de consenso, que choca con el de las «circunstancias técnicas», si bien fuentes conocedoras de la negociación señalan que el documento lo que demuestra es que hasta que los sindicatos no den su visto bueno a las medidas que quiere introducir la Diputación, esa fiscalización previa no se producirá.

Los interventores de la Diputación de Valencia tendrán que conformarse con una situación, la actual, muy tensa, pues en los juzgados se están dirimiendo actualmente contrataciones de la corporación provincial en empresas dependientes de la institución como Imelsa, cuyo exgerente, Marcos Benavent. La instrucción judicial de uno de los casos estudia si se contrató a cientos de personas enchufadas, igualmente, desde la Guardia Civil se han analizado casos de trabajadores vinculados con los sindicatos o los partidos políticos que recibieron indemnizaciones por despido muy por encima de lo que supuestamente debían percibir. Y todas estas cautelas, supuestas irregularidades y luchas por el poder convierte cualquier asunto relacionado con la contratación de personal en un polvorín.