La fiscalía estudia si investiga a los concejales de Compromís de Xeraco

El acuerdo que impulsaron los concejales de Compromís, PSPV y EU Canviar Xeraco para boicotear a las empresas israelíes en las contrataciones públicas y de particulares puede terminar en un serio disgusto para los políticos locales. El asunto se dirime ahora en la vía Contenciosa tras la presentación de un recurso por parte de la Asociación Acción y Comunicación de Oriente Medio. La Fiscalía de Valencia ya ha dejado clara su postura: el texto del acuerdo supone un ataque frontal a varios derechos fundamentales y ha pedido su nulidad, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS. Pero el asunto puede tener mayor recorrido y quizá de consecuencias más comprometidas para los impulsores de la iniciativa. Una sección especializada del Ministerio Público, la de delitos de Odio, ya tiene conocimiento de este asunto, aunque todavía no se ha adoptado una decisión al respecto.

Fuentes judiciales apuntaron ayer que los hechos podrían encuadrarse en el artículo 511 del Código Penal, que recoge penas de prisión o multa para aquellos que denieguen a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía. Esa prestación sería el derecho a poder presentarse a un concurso público del Ayuntamiento que, según el citado acuerdo, quedarían excluidos.

De momento, la fiscal encargada no se ha pronunciado. Una de las posibilidades sería la apertura de unas Diligencias de Investigación Penal que tendrían un plazo de seis meses. También pudiera optar por no abrir las pesquisas al entender que los hechos no revisten ni siquiera indicios de un delito.

Fuentes del Consistorio explicaron el jueves a la agencia EFE que el acuerdo, aprobado el pasado mes de mayo, se encuentra suspendido por orden del juzgado de lo Contencioso número 10. El titular tomó esta decisión tras el recurso de la citada asociación. El dictamen de la Fiscalía, emitido hace un mes, apoya las demandas de la organización. Considera que el acuerdo del pleno municipal supone un ataque frontal «a la igualdad y a la no discriminación». Las empresas se ven apartadas de un proceso administrativo por el simple hecho de ser de una nacionalidad concreta.

La iniciativa local, que nace de un plan global impulsado por la sociedad palestina hace más de una década, salió adelante con los votos de los tres concejales de Compromís Socialistes Xeraco y EU-Canviar Xeraco. La Corporación local también coaccionó a los vecinos al anunciarles que si incurrían en cualquier transacción económica con las citadas empresas incurrirían en un delito. El fiscal calificó este hecho de «intolerable advertencia».

No terminaban ahí las irregularidades del texto municipal. Los concejales instaban a los supuestos afectados a «reconocer» los derechos del pueblo palestino. Sólo en ese caso -si permanecían neutrales también les afectaría- quedarían exentos de la norma local. Esta circunstancia supondría vulnerar el derecho a la libertad ideológica y de culto y a no ser obligado a hacer pública su ideología, según las tesis que maneja el ministerio fiscal.