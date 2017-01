El antinacionalismo civil se reorganiza para evitar que Cataluña se convierta en el 'far west'

La entidades de la sociedad civil no independentista de Cataluña se han agrupado bajo el paraguas de la plataforma Concordia Cívica para tratar de abrirse paso en el debate público catalán, pues a su juicio el "nacionalismo excluyente ha acabado de copar todos los espacios". La presidenta de la entidad, Teresa Freixes, ha abogado por poner más racionalidad y menos emociones en el debate, en el contexto de un Cataluña que debe ser más "abierta y plural".

Josep Bou, de empresarios de Cataluña, ha señalado que la independencia no sería la solución para Cataluña, sino el "problema". "No estamos en contra de nadie, pero sí de ideas que enfrentan y fracturan", ha afirmado. "Cataluña está dividida", ha asegurado, lo que a su juicio afectará a la economia. Una Cataluña independiente no podría pagar las pensiones, ha apuntado, además de alertar que durante el año de gobierno de Carles Puigdemont, las deslocalizaciones de empresas han aumentado un 44% y la huida de inversión extranjera se ha disparado un 53%.

Freixes, que es catedrática de Derecho Constitucional, se ha mostrado convencida de que este año no habrá un referéndum sobre la independencia en Cataluña. "No se hará porque no hay un marco legal para hacerlo", ha asegurado. "Un gobierno no puede promover un referéndum fuera de la ley. La democracia no existe fuera del marco legal", ha insistido. En caso de que el Gobierno de Puigdemont siga adelante y trate de celebrarlo de manera unilateral, la posición de Concordia Cívica será trabajar para que no se lleve a cabo. "Puigdemont no tiene capacidad legal ni legitimidad para celebrar un referéndum ilegal. La democracia no existe fuera del marco legal, si no es el 'far west'", ha apuntado.

Concordia Cívica agrupa a entidades como Sociedad Civil Catalana, Empresarios de Cataluña o el colectivo de periodistas Pi i Margall. Entre sus socios, afiman que hay simpatizantes del PP, Ciudadanos, PSC e incluso independentistas que no están contentos sobre cómo se está llevando el proceso. La plataforma se presenta esta tarde y de momento han confirmado su presencia dirigentes de Ciudadanos y el PP.