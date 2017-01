Mollà reta al sindicato policial a denunciar los hechos en un juzgado

valencia. El Sindicato Profesional de Policías Municipales dirigió el lunes un escrito al alcalde de Elche en el que recrimina a la portavoz de Compromís en Les Corts y concejal de Relaciones Institucionales del ayuntamiento del municipio, Mireia Mollà, su presencia en una «fiesta ilegal» celebrada en la pedanía de Torrellano la pasada Nochevieja, como publicó ayer este periódico. Además, en el texto se le reprocha a Mollà que haya tratado de sostener hasta la fecha que su presencia en los hechos fuera a requerimiento de los vecinos y para evitar posibles altercados.

Según se explica, la concejal habría intentado «disfrazar» que en realidad «se encontraba en el interior de dicha fiesta», celebrada en un local sin la preceptiva licencia municipal y con exceso de aforo y que, para tratar de resolver la situación, hasta telefoneó a altas horas de la madrugada al jefe de la Policía Local. El colectivo policial asegura que la actuación de Mollà «deja mucho que desear» y denuncia «que un cargo público pueda realizar este tipo de injerencia, menospreciando con ello la actuación de los agentes que se desplazaron al lugar».

La diputada de Compromís atendió ayer a LAS PROVINCIAS y mantuvo su versión. «Cené con mis amigas en un restaurante que está a tres calles del local y, con las uvas en la garganta, unos vecinos me alertaron de que había un problema que podía llevar a un altercado y me acerqué», indicó, y agregó que «delante de los policías y los dueños de la cafetería llamé al jefe de la Policía Local para que evaluara la situación, siempre dentro de los márgenes de la legalidad. Sólo me preocupé como cargo público por lo que ocurría, ni soy cliente ni familia ni amiga de los propietarios del negocio».

Mollà sostuvo que se puso en contacto con el mando policial porque «en la agenda muncipal que recibimos los concejales está su número de teléfono y podemos recurrir a él» y desmintió al sindicato al afirmar que «el informe policial sólo marca como infracción la utilización de medios sonoros sin autorización y no un exceso del aforo permitido».

Además, la portavoz de Compromís en el parlamento valenciano se mostró sorprendida por el escrito que envió el colectivo policial al alcalde de Elche, porque no entiende «la finalidad» del mismo. «Las acusaciones -sobre tráfico de influencias- yo sé donde tienen que hacerlas», dijo, en referencia a los juzgados.

«Han hecho una interpretación distinta de los hechos con algunos elementos de juicio», afirmó aludiendo al sindicato. «He dado sobradas explicaciones de lo que pasó. Quiero destacar el comportamiento ejemplar de la policía, los dueños de local y los vecinos», zanjó.

Por su parte, el concejal de Ilicitanos por Elche, Fernando Durá, criticó ayer a Mollà por lo sucedido la madrugada del 1 de enero: «Interfirió en el trabajo de los agentes y no tuvo ningún reparo en llamar al jefe de la Policía Local para pedir que se obviara la situación. Con su actuación, la concejal degradó el trabajo de los policías, que siempre realizan su labor sabiendo lo que tienen que hacer para cumplir la ley, sin necesidad de que ningún concejal les diga cómo tienen que actuar».