Marí veta junto al tripartito la petición de que el Consell comparezca en Les Corts

valencia. El modo de concebir la oposición del PP y Ciudadanos contrasta de tal modo que cada Junta de Síndics de Les Corts se convierte en un desencuentro. Mientras los populares buscan que la Cámara tome temperatura, desde el partido naranja no hay tantas ganas de buscarle las cosquillas al Consell. Cada vez se constata más la sensación de que no se entienden. Ayer se confirmó que no se escuchan. La portavoz popular en la Cámara, Isabel Bonig, insistió en solicitar la comparecencia de Oltra como coordinadora de la política del Consell. El síndic de Ciudadanos, Alexis Marí, ni se enteró. De hecho, aseguró posteriormente que el PP no había reclamado ninguna comparecencia, mientras que Bonig replicó que sí lo había hecho, que había insistido en la misma petición de una semana antes, y que de nuevo el tripartito (PSPV, Compromís y Podemos) se habían negado, un posicionamiento al que se había unido Ciudadanos.

El PP reclamó ayer la comparecencia de Oltra con el fin de que explicase los últimos ceses de altos cargos (la número dos de su conselleria, la de Igualdad, se fue a finales de año) así como los casos de enchufismo que propiciaron la reacción de varios sindicatos por la contratación del número dos del PSPV, Francesc Romeu, como alto cargo de FGV, además de la dimisión de un delegado de la Conselleria de Sanidad en la Ribera tras aparecer una grabación donde el comisionado del Ejecutivo explica que la intención del Gobierno valenciano es colocar a cientos de «familiares y amigos» en el Hospital de Alzira una vez finalice la concesión a una empresa privada. En las anteriores semanas, los populares también han reclamado la comparecencia en Les Corts de la consellera de Infraestructuras, María José Salvador, y de Sanidad, Carmen Montón, sin éxito en ninguno de los dos casos.

La relación entre Ciudadanos y PP no pasa por su mejor momento, si es que alguna vez lo hubo. Marí explicó ayer que la negociación sobre el Consell Jurídic Consultiu (CJC) sigue estancada y que se trata de algo que a su formación «no nos quita el sueño». En su momento, C's y populares iban de la mano en la renovación de los miembros del CJC. Ya no.

«Las comparecencias son para lo que son. Para temas urgentes y relevantes», señaló Marí, quien hizo un juego de palabras para señalar que el PP «se confunde y junta la 'i', de tal modo que reclama comparecencias para asuntos irrelevantes».

Bonig le recordó al portavoz de Ciudadanos que «el control del Consell es algo propio de Les Corts. Tenemos ceses sin explicar, declaraciones sobre intentar enchufar a unos y otros, abusos de poder. Marí sabe que lo hemos pedido y que el resto de grupos no lo han apoyado. Cuando estábamos nosotros al frente del Consell, la actual vicepresidenta Mónica Oltra llegó a reclamar la comparecencia del conseller de Sanidad para que explicase las medidas contra la gripe. Nosotros pedimos la de Montón por cosas más graves».